台中七期白派豪宅命運多舛！遭爆港資變中資經濟部要查

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市七期「新朗日匯」豪宅大樓出自「白派大師」Richard Meier手筆，整棟純白大樓成為特色。記者趙容萱／攝影
台中市七期「新朗日匯」豪宅大樓出自「白派大師」Richard Meier手筆，整棟純白大樓成為特色。記者趙容萱／攝影

台中市七期重劃區市政路上的白派建築「新朗日匯」堪稱命運多舛，完工4年，4度更名，根據最新實登揭露，總戶數148戶，實登18戶，昨遭爆因「台北天空塔」糾紛導致債權移轉，未經經濟部投資審議司審核，就港資變中資，經濟部投資審議司表示要查；房仲界認為，如今又因債權蒙上中資色彩，恐怕不利提振買氣。

台北市地標「台北天空塔」爆出開發商碩河把債權質押給中資「華泰證券」借款，導致主導權恐落入中資掌控，台北地檢署依違反「兩岸人民關係條例」偵辦中。昨再爆中資「華泰券商」今年2月未經過經濟部投資審議司審核，實質掌控「新朗日匯」，產權疑似從港資變成中資，資審司副司長呂貞慧今表示，「會啟動調查，整個問清楚。」

位於七期市政路上的「新朗日匯」邀請普立茲克獲獎得主、以設計白色建築聞名的「白派建築大師」Richard Meier操刀，整棟純白建築成為特色。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「新朗日匯」最早在2014年推出預售，當時規畫坪數逾160坪，最高開價80萬元，為大尺度豪宅建案；之後全台整體房市都處於盤整階段，加上豪宅限貸令一直沒有鬆綁，因此該案銷況也無法大展拳腳，且期間該案還因縮小坪數變更設計，導致建案完工時間延長，加深銷售難度。

近年房市吹起小宅風，豪宅也順勢走「輕量化」，新朗日匯將坪數縮小至130坪，仍難擺脫滯銷命運；而為延長銷售期，該案一而再再而三更更名，2020年該案成屋完工後，由港商主導，案名換上港商名號，但台中豪宅市場重視「建商品牌」，港商知名度不高、市場接受度受限。

中資 豪宅

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