獨／強震修復期漫長！花蓮老宅冰店「心地日常」突熄燈 粉絲不捨
又一家人氣美食即將熄燈！位於花蓮博愛街鐵道步行區的「心地日常」是超人氣老宅冰店，店家稍早無預警在粉絲團發文公告，即將於5月中旬結束營業，由於消息突然，不少粉絲驚訝留言，「好傷心！真的要收了嗎？」、「喔不！我最愛的牛奶冰」，「哭哭！最愛的酒釀沒有之一」。
花蓮的「心地日常」其實是港星蔣雅文與爸媽共同經營的店，當初是想將上海的家鄉味呈現於甜點冰品之中，店內桂花酒釀白玉雪花冰是其招牌，搭配上老屋的懷舊氛圍以及老家具、文創雜貨等陳設，深受不少年輕族群的喜愛。
以下為店家發文：
花蓮的鄉親們 晚上好
很遺憾的要在這裡通知大家
位於博愛街鐵道步行區的「心地日常」
即將於五月中旬結束營業
最後營業日訂在本月5月19日
（假如食材比預計更早用完會提前結束）
今年是心地日常開店十週年紀念
2013年底始於美崙的日式老平房
2019年遷店至花蓮市博愛街透天老宅
十年過去了
真正的「十年如一日」
每天泡米、蒸米、釀米
製作出一缸一缸蔣家嫩酒釀
日復一日削著如雪花般的牛奶冰
不經不覺原來已經走了那麼遠
這是我們一家當年剛搬來花蓮時
完全沒想像過的未來
很謝謝大家這十年來的支持和喜愛
也給了我們機會可以藉由自己雙手
過著純粹又能自給自足的簡單生活
我們一起走過了2018年大地震、2019年疫情
來到今年的403大地震
可說是一起經歷過大風大浪了吧
經驗告訴我們這次需要面對的修復期
又會是一場耐力持久戰
面對各種已能預料接踵而至的問題
這強度對於即將年屆七十歲的父母來說
這次顯然是比過往更吃力了
接下來請容許我們先行退場
至於日後心地會有什麼發展
目前仍未有具體想法
這星期就先讓我們好好道別
以後的事我們以後再想
目前花蓮依然餘震不斷
面對壓力請大家優先照顧好自己
好好吃飯 好好休息 好好生活
最後祝大家都能平安喜樂
世界再無天災人禍🙏🏻
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