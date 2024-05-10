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嘉市水電師傅不爽被嗆揍人 深夜遭對方開山刀爆頭復仇

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

嘉義市西區一間海鮮餐廳外今晚傳械鬥，雙方疑因停車問題起糾紛。昨天水電行師傅遭嗆，心生不悅揍人；遭揍一方今午撂人尋仇，到水電行揍師傅，晚上再找來3輛車共10多人，持開山刀砍傷該名師傅，還波及1人，過程僅2分鐘結束，復仇一方都逃跑，警方持續追查中。

水電行人員指出，昨天車輛停放店門口，有人駕駛堆高機要搬金紙，對方竟還持大聲公飆髒話和嗆聲「堆高機停這樣是怎樣，再不開走就要用堆高機插走」，但已把車輛移走，對方仍在嗆聲令人不悅，師傅動手揍他，但後來到派出所已握手言和。

水電行人員說，今天下午對方找了3人到水電行揍那名師傅，晚上有8名員工到海鮮餐廳用餐，沒想到對方又撂人來尋仇，來了3輛車、10多人，短短2、3分鐘下車打人後就逃跑，2名師傅遭開山刀砍傷，還留下一把槍在地上，只是小事而已，對方硬要鬧大。

嘉義市消防局今晚出動湖內91、湖內92救護，19歲男子遭開山刀割傷15公分，45歲男子遭開山刀割傷10公分，意識皆清楚，送嘉義基督教醫院急救。警方帶回在場6人皆為水電行員工，持刀槍攻擊一方已離開，將持續追查到案，另掉落地上是道具槍非制式手槍。

嘉義市水電師傅疑不爽被嗆揍人，被揍一方今晚撂人持開山刀報仇，警方在現場發現一把道具槍。記者魯永明／攝影
嘉義市水電師傅疑不爽被嗆揍人，被揍一方今晚撂人持開山刀報仇，警方在現場發現一把道具槍。記者魯永明／攝影
嘉義市水電師傅疑不爽被嗆揍人，被揍一方今晚撂人持開山刀報仇。記者魯永明／攝影
嘉義市水電師傅疑不爽被嗆揍人，被揍一方今晚撂人持開山刀報仇。記者魯永明／攝影

嘉義 水電 餐廳

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