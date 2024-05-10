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T1聯盟／奮戰48分鐘飆致命一擊 卡森斯：我有很強的求勝心

中央社／ 台北10日電
雲豹卡森斯（中）攻下37分、18籃板、5助攻、4抄截。圖取自台啤永豐雲豹臉書
雲豹卡森斯（中）攻下37分、18籃板、5助攻、4抄截。圖取自台啤永豐雲豹臉書

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹今天靠著卡森斯狂轟37分、18籃板，包含飆進致勝一擊，以113比111擊敗高雄全家海神，率先取得總冠軍賽門票。

在T1聯盟季後賽首輪已經取得聽牌優勢，雲豹今天作客海神，沒想到首節打完即陷入16分落後，不過從第2節開始急起直追，尤其第4節主控蔣淯安、洋將克羅馬（Lasan Kromah）皆挹注8分，順利扳平比分，在海神洋將瓊斯（Perry Jones III）未能投進致勝一擊，讓雙方戰局逼進延長賽。

進入延長賽，雲豹靠著前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）、克羅馬聯手發威，其中卡森斯更在終場前4.77秒飆進致勝一擊，以2分之差氣走海神，系列戰以3比0淘汰對手，順利晉級總冠軍賽。

此役卡森斯上場48分鐘，狂轟全場最高37分，外帶18籃板、5助攻及4抄截的全能成績單，克羅馬則攻下26分，上場突破50分鐘的蔣淯安也挹注24分，包含投進6顆三分球；而海神以洋將史考特（Shannon Scott）的24分、11籃板表現最為亮眼。

卡森斯賽後接受媒體聯訪時表示，已經很久沒有打到48分鐘，甚至一度覺得腳抬不起來，不過身為求勝慾望很高的球員，他堅信自己一定可以投進致勝一擊，「小時候就會幻想投進致勝球，雖然真的很累，但我就是有很強的求勝心。」

稱讚海神準備得很充分，卡森斯透露，知道這場比賽一定會很困難，所以必須跟上對手的能量，而且還要做得比對手還要好，「但我們整個團隊展現不斷合作的精神態度，很開心與大家一起經歷這樣的試煉。」

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