嘉義市深夜10多人持開山刀尋仇 警方：鎖定嫌疑人追查

嘉義市西區平等街某餐廳今晚傳槍響，某水電行員工在餐廳聚餐，疑因在公司發生的停車糾紛，導致對方撂人到餐廳尋仇，尋仇方十多人攜帶槍械及開山刀到場，2名水電行員工被砍傷送醫，警方鎖定特定對象追查中。

警方獲報出動快打部隊到場，但尋仇一方僅下車攻擊不到3分鐘，就全部上車離開現場。警方表示，今晚獲報平等街餐廳發生聚眾鬥毆，派遣人員趕往現場，有2、3名傷者還在場，以及被打一方共6人，已鎖定特定對象追查中。