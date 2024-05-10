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嘉義市深夜10多人持開山刀尋仇 警方：鎖定嫌疑人追查

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市西區平等街某餐廳今晚傳槍響，某水電行員工在餐廳聚餐，疑因在公司發生的停車糾紛，導致對方撂人到餐廳尋仇，尋仇方十多人攜帶槍械及開山刀到場，2名水電行員工被砍傷送醫，警方鎖定特定對象追查中。

警方獲報出動快打部隊到場，但尋仇一方僅下車攻擊不到3分鐘，就全部上車離開現場。警方表示，今晚獲報平等街餐廳發生聚眾鬥毆，派遣人員趕往現場，有2、3名傷者還在場，以及被打一方共6人，已鎖定特定對象追查中。

警方指出，初步了解雙方應該都是做工背景，因停車問題爆發糾紛，進而引發今晚鬥毆，監視器影像中有10多名嫌疑人，會循線查緝所有嫌疑人；經現場採證未見槍枝，只有一把疑似玩具槍，還需再做鑑定。

嘉義市今晚有10多人持開山刀尋仇，警方已鎖定嫌疑人追查。記者魯永明／攝影
嘉義市今晚有10多人持開山刀尋仇，警方已鎖定嫌疑人追查。記者魯永明／攝影
嘉義市今晚有10多人持開山刀尋仇，警方已鎖定嫌疑人追查。記者魯永明／攝影
嘉義市今晚有10多人持開山刀尋仇，警方已鎖定嫌疑人追查。記者魯永明／攝影

水電 餐廳 鬥毆

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