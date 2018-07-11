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世足精彩進球圖 法國烏迪迪頭錘破網成致勝球

聯合晚報 整理
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法國靠烏迪迪頭錘率先破網。 美聯社
法國靠烏迪迪頭錘率先破網。 美聯社

第51分鐘，法國格里茲曼開出角球，烏迪迪在球門前跳起頭錘破網，法國先馳得點。

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