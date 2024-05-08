我刷故我在 台北當代藝博會周五起跑吸引藏家

台灣最具指標性的藝術博覽會「台北當代」5 月 10 日起開跑，本次集結 78 間國際精品畫廊，其中 33 間為首次參展，「主題藝向」展區則推介藝術史上重要藝術家，包括日升月鴻畫廊的廖繼春個展、3812 畫廊的蕭勤個展，以及 Marc Straus 的 Ozioma Onuzulike 與 Anne Samat 雙人聯展。

台北當代成立以來，每回舉行都是藝壇大事，國內外藏家都必來尋寶。第5屆台北當代由瑞銀集團呈獻、The Art Assembly 組織，展出陣容依然堅強，參與藝廊來自19 個國家，精彩作品備出。

今年台北當代首次攜手文化部，共同主辦「雷前－台灣藝術家群展」，聚焦呈現台灣中生代藝術家的精彩創作。熱門公共展區「實境計畫」，帶來大型裝置藝術作品，給予觀眾沉浸式體驗。

「文化夥伴」則有瑞銀藝術空間、中國信託文教基金會、洪建全基金會、忠泰美術館，共同精選呈現新生代台灣藝術家作品及國際頂尖企業收藏。其中洪建全基金會特別委託2019年「銅鐘藝術賞」得主、藝術家鄭先喻創作作品《我刷故我在》。

該作彷彿將展間化為誘餌，當潛在藏家步入這個空間，就會啟動作品機制，展開交易的抉擇。鄭先喻在此將「定價」的權力交給在場的每個人，人人可貢獻一己之力決定作品的最終價碼，並成為藝術家的委託創作費用。他想說的是，定價的行為造就了作品本身，也迫使我們重新思考靈感、創造力、惡作劇或藝術等人類特質，以及我們在此之間擅自設置的價值交換。

洪建全基金會執行長張淑征表示，該作將空間與行為化為作品，每位現場參與者當下的決定，都會影響到這件作品的最終成果。其中最有趣的地方在於它極為純粹，卻又無法事先預測結果。

今年台北當代「思想串流論壇」則圍繞在「以收藏作為文化（Collecting as Culture）」此一主題，集結各方藏家與收藏機構，深入探究當代文化中不同面向的收藏策略與方式。系列講座包括「私人收藏與公眾之眼」、「以當代視角重回古董收藏」、「新世代的收藏取徑」等。論壇也將邀請本次參展藝術家針對不同主題進行座談。

台北當代於台北南港展覽館舉行至5 月12 日。