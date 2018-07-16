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撼動足壇的新秀 姆巴佩未來國際足總金球獎熱門

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社
法國19歲天才姆巴佩（Kylian Mbappe）在俄羅斯世足賽大放異彩，單屆攻入4球，冠軍戰進球更比肩巴西傳奇比利（Pele），榮膺本屆最佳新人。外界看好他遲早捧回金球獎，但姆巴佩對未來不多想，表示踢世足賽是自己的目標，個人獎項先擺一旁。

姆巴佩在16強賽對阿根廷曾上演梅開二度，成為自「足球之神」比利之後，於淘汰賽單場攻入兩球的最年輕球員。

1958年瑞典世足賽，比利以17歲之齡，決賽對地主是兩度攻入球，助巴西捧回雷米金盃。60年後比利有傳人，今年12月才要滿20歲的姆巴佩，今天對克羅埃西亞的決賽也進球，成為史上第2年輕在決賽入球的球員。

前英格蘭國腳斐迪南（Rio Ferdinand）看好他未來抱回金球獎，「幾年之後，他就能捧回金球獎，這對他是件容易的事。」斐迪南甚至希望自己的老東家曼聯能攬進這名好手，「他與博格巴（ Paul Pogba）都有天生球感，場上嫻熟腳法遠超過應有年齡。」

首闖世足殿堂就奪冠，姆巴佩說，「奪冠打開了我的視野，兩個月前我還懷疑我們能贏嗎？但你只要相信自己。」不過金球獎不在他的鎖定目標，「能夠站上世足賽當然是再好不過，但我現在對金球獎沒有想法。」

前德國名將、現任美國隊教頭克林斯曼（Jurgen Klinsmann）也盛讚姆巴佩，場上成熟度超出他的年齡，「他感覺就像踢國際賽10幾年了，這小子未來無可限量。」如今姆巴佩的動向也牽動足壇，克林斯曼將他的影響力與C羅、內馬爾（Neymar）相比，「他肯定會撼動市場，就像Ｃ羅與內馬爾當年，這個少年情歸何處令人好奇。」

世足法國姆巴佩

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