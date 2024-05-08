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指控減項發包市場改建案 鍾小平赴監院要求彈劾柯文哲

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨籍台北市議員鍾小平今天前往監察院要求彈劾台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
國民黨籍台北市議員鍾小平今天前往監察院要求彈劾台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片

國民黨籍台北市議員鍾小平今天前往監察院指控，柯市府「減項發包」第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，是官商勾結、綁標，並向值日監委賴鼎銘舉發，要求彈劾前台北市長柯文哲

國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒及楊植斗昨天至台北市萬華區會勘第一果菜及魚類批發市場改建案並舉行記者會指出，柯市府「減項發包」第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，再逼議會追加新台幣49億元預算，直批官商勾結綁標，而前中華工程董事長就是威京集團主席沈慶京。

台北市前市長柯文哲昨說，「怎麼每個人都懷疑我在圖利國民黨中常委」，疫情期間從2020年到2022年營造物價上漲20%，當時很多物價都需要調整，原編預算蓋不完，當年如果沒有追加預算，估計會因為錢不夠，出現法律糾紛。

鍾小平、林杏兒及楊植斗今天上午在監察院外舉行記者會。鍾小平指出，柯文哲是胡說八道、貪官的嘴臉，這就是綁標，誰敢去標蓋一半的爛尾樓，當初編列150億元預算，預算沒到齊誰敢去標，是第2年又編列49億元，但誰知道議會會不會通過預算，「簡單講，就是講好了」。

鍾小平表示，柯文哲在耍賴，民眾黨發言人嘴巴一個比一個壞。柯文哲官商勾結不分黨派，圖利廠商、浪費公帑，罪證確鑿，要求監察院彈劾柯文哲。楊植斗指出，柯文哲數學不太行，柯文哲說125億元的預算因為疫情缺工、物價調整，要追加20%，但125億元的20%是25億元，卻追加預算到將近兩倍的49億元。柯文哲無法自圓其說，其中必有水很深的弊案，會追查下去。

林杏兒說，不要所有案件都扯藍綠白，應就事論事，柯文哲什麼都要拿，是否太貪心？期盼監委啟動調查後，給社會大眾一個交代。

柯文哲 鍾小平

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