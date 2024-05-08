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嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

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嘉義奪命火釀3死 窮困一家水電費遲繳、鄰居贈衣度日

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣太保市的平房昨深夜惡火釀1大2小死亡，縣府確認該戶是列冊的低收入戶。據了解，柯姓夫妻與5個孩子承租此傳統平房3、4年，因柯妻較弱勢，家計靠柯姓男子1人兼差，生活辛苦。屋主表示，該戶曾比較晚繳水電、瓦斯費用；該戶女兒的同學家長也說，會拿衣服來幫助他們。

該平房原為一對兄弟居住，胞兄兒子出租給1家7口，該胞弟說，水電費都辦扣繳，不過一家人生活辛苦，所以有時會很晚給錢，「就讓他們欠」；針對發生嚴重火災，該胞弟說，人生真的無常，房子應無法再住了，要拆掉。

1名女鄰居說，昨晚9點16分在家洗澡，洗到一半突然電燈閃爍，然後就停電，她打開陽台一看，隔壁房子整個都煙、出現火光，然後不停「砰砰砰」，她跟小孩出來看，發現整個火蔓延到已看不到房屋，由於當下都沒人在外面，她趕快衝過去喊「有沒有小朋友趕快出來」，才看到柯姓男子從後門跑出來，身體燻黑了；該戶3個女兒正好買東西走回來，其他民眾趕緊說「不要進去了裡面火災」，3個小孩當場在那邊哭，看了真的很捨不得。

這名鄰居也說，柯姓夫妻的小孩子很乖、熱情，看到人都會打招呼說「阿姨、姐姐、哥哥」，自己小孩本身年紀較長，穿不下的比較乾淨、新的衣服都會拿給柯姓夫妻一家。

柯姓男子大女兒的同學母親今上午也前來關心，她說，柯的3個女兒會去教會做課後輔導，之前會拿衣服幫助他們，最近搬家也再拿一些用不到的東西，心疼柯家因「媽媽比較弱勢，都是爸爸一個人負擔家計」。

嘉義縣太保市的平房昨深夜惡火釀1大2小死亡。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市的平房昨深夜惡火釀1大2小死亡。記者黃于凡／攝影

嘉義 小孩 火災

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