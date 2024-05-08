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數位部打詐手段再出招 大型網路平台未落地最重封網

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部8日指出，未來打詐專法三讀通過後，境外大型網路平台必須要設境內法定代理人。圖為數位部長唐鳳。記者馬瑞璿／攝影
數位部8日指出，未來打詐專法三讀通過後，境外大型網路平台必須要設境內法定代理人。圖為數位部長唐鳳。記者馬瑞璿／攝影

行政院預計9日將通過打詐專法。其中在大型網路平台業者部分，數位部說明，待法案通過後，未來沒有在台灣設置法定代理人，將會有罰則，最重可祭出「限制擷取」手段，形同封網。

數位部8日舉行例行記者會時針對將通過的打詐專法中的數位部專章指出，未來打詐專法三讀通過後，境外大型網路平台必須要設境內法定代理人，如果不設置代理人，台灣就很難送達下架通知。

唐鳳說明，未來如果情節重大、故意不配合等，規模大、接觸民眾多、營業額也很大，制裁手段包含流量管理措施，最後一步可以讓網域停止解析、限制擷取，不管是限速、限制擷取等手段，都需要經過專家審議。

而在打詐專法中的數位部專章，唐鳳說，不只管網路平台業者，還有第三方支付業者、電商業者、網路遊戲業者等，都有賦予防詐相關義務。惟細節待9日說明。

罰則部分，產業署副署長林俊秀指出，打詐專法中會請大型網路平台業者在台灣設立法律代表，例如自然人、法人、律師、會計師事務所等，法律代表就可以協助傳遞政府相關資訊跟做配合，沒有設置會有罰則。

除了封網外，是否有其他罰則，官員說，業者沒配合下架違法內容、沒有去做真實身分確認等比較嚴重違法行為，最高可開罰2,500萬元，不過前期還是會先採取限期改正。

對於外界關心TikTok是否適用，唐鳳說，制定的時候就知道TikTok一定會適用要設置代理人一事。

林俊秀也提到，先前有把TikTok約來台灣，就是要建立政策的窗口，與各部會溝通，若有下架的情況也可以直接連絡。

唐鳳 數位部 電商

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