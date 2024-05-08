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美制裁白搭？全自研OS讓華為斷開Google生態系 騰訊可能助跑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華為今年稍晚推出的智慧手機將採用全自研作業系統，徹底斷開Google生態系。路透
華為今年稍晚推出的智慧手機將採用全自研作業系統，徹底斷開Google生態系。路透

華為今年將徹底與Google的Android劃清界線。稍晚要上市的華為旗艦智慧手機Mate 70，搭配不再兼容Android應用的「鴻蒙星河」作業系統（HarmonyOS NEXT），記憶體效率是如今鴻蒙（HarmonyOS）的三倍，且支持在設備上運行的AI，根據日經報導，有助進一步規避美國對其行動業務的出口管制。

華為把打造鴻蒙生態當成今年「重中之重」的工作，目前已有4,000個應用程式，包括阿里巴巴的支付寶以及麥當勞。華為設下的目標是年內達5,000個，最終突破500,000個。

華為設備最初採用Android系統，但美國2019年實施出口管制，華為新手機無法珃使用Google生態系關鍵部分，如Google地圖和Chrome瀏覽器。華為因此先在2021推出支援Androit應用程式的鴻蒙，而鴻蒙星河則全面淘汰Andriod的AOSP代碼，這標誌華為在降低美國制裁帶來的風險上，邁出重要一步。

加拿大研究業者TechInsights預測，華為今年將售出1,000萬支Pura 70手機。再加上Mate 70，有望重返今年中國大陸智慧手機市場的榜首。

日經評論，鴻蒙星河能否隨著智慧手機銷量反彈而起飛，存在不確定性。因各家公司為新作業系統重新編寫應用程式，成本不菲。成敗關鍵因素之一是騰訊，該公司尚未表態，旗下擁有10億多用戶的超級應用微信是否移植至鴻蒙星河。但根據陸媒快科技，騰訊新版MMKV支持鴻蒙星河，網友因此判斷，鴻蒙版微信已在路上。

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