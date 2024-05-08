嘉縣民宅奪命火燒垮磚牆 怪手開挖找到碳化小軀體

嘉義縣太保市昨晚一處民宅發生火災，疑因屋內雜物眾多延燒迅速，40歲柯男抱著小女兒逃出後，就已燒成一片火海，屋頂瓦礫不斷掉落，增加救援難度，柯妻在浴室洗拖把，6歲長子身體不適在休息、3歲次子在活動室內都沒逃出，嘉義縣消防局表示，不排除人為或其他原因，仍待火調結果。

據悉，火勢從房屋右側活動室竄起燃燒，疑似打火機火源釀火災，屋內雜物眾多，延燒迅速，3歲次子獨自在活動室內，柯男救出6歲三女後，再趕回屋內已燒成火海，柯妻在後方浴室洗拖把，發現失火時已逃不掉，6歲長子身體不適在臥室休息，也沒來得及逃出。

目擊鄰居指稱，當晚火勢從平房右側延燒，不到半小時就燒成一片火海，柯男用棉被裹住小女兒衝出火海，隨後又要衝進火場，不顧自己身上燒燙傷，情緒相當激動，四處找地方要鑽進火場，但都鑽不進去，隨後消防人員到場先將他送醫治療。

義消指出，當晚火勢猛烈，趕赴現場已全面燃燒，布水線撲滅火勢後，數十名警消努力尋找受困3人，不時有屋頂瓦礫掉落，晚上10點多陸續找出母子已OHCA，還有一名男童受困，只能先輪流以徒手開挖找人，最後出動怪手開挖，凌晨2點19分才找到他。