里長到底可不可以組團赴大陸玩？台南府會吵「制定規範」

台灣基進台南市議員李宗霖上午質詢民政局，對於有許多縣市里長到中國大陸「尋根」、「接受招待」，結果回台後這些里長團被檢調單位調查，甚至台南去年爆出里長組團赴中免費爽玩被聲押，李宗霖強烈要求民政局應針對里長赴中制定規範，至少要進行通報義務，讓政府機關能有所掌握。民政局說，里長去中國無法可管，但會呼籲里長盡量不要去中國被招待。

李宗霖說，過去台灣基進也和現任民進黨立法委員沈伯洋提出《代理人法》，近來沈伯洋立委則在立院提出，立委和議員到中國都應該要報備，他深表認同，如果中國是敵國，在這樣的狀況下，有義務向國家表忠，說明到敵國進行什麼樣的行程。

李宗霖認為，里長赴中應要申報，目前台南市針對里長前往中國是否要申報，並未加以制定。並沒有要民政局查里長到中國做了什麼，但針對這些吃台灣米、喝台灣水、領台灣錢的這些人，到中國去就要申報，讓台灣檢調機關能掌握這些資料。否則到時候又變成是爆料，有里長開團去中國，中間做了什麼事情，調查局只能從頭到尾慢慢查。

民政局長姜淋煌說，里長去中國，民政局沒辦法管理，因為牽涉《兩岸人民關係條例》，而且里長不是公務人員，去中國也無申報系統，若要立法也需要中央制定，會呼籲里長盡量不要去中國被招待或是說要簽MOU，這都沒有必要。對於議員提出對於制定里長到中國的規範則會進行了解研議。

李宗霖也提醒，中國對台灣真的有危險，里長去中國若發生事情，就有義務要馬上處理。因此，在台南市自治範圍內，民政局應針對里長赴中制定規範，至少要進行通報義務，讓政府機關能有所掌握。

國民黨市議員王家貞質詢時則指出，難道現在民政局是要幫里長加上緊箍咒，把市府當老大？難道兩岸人民關係條例中，已把中國大陸界定為敵國嗎？請問局長是吃飽了閒著要來攬這檔事？去年選舉因為司法不公，有里長已經含悲忍淚、備受委屈。