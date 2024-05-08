快訊

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

施崇棠喊抓住AI革命契機 華碩靠「殺手產品」返榮耀？

里長到底可不可以組團赴大陸玩？台南府會吵「制定規範」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員蔡筱薇（右）質詢民政局長姜淋煌，針對里長組團赴中用不合理不對等的價值，要提醒注意背後用意。
民進黨台南市議員蔡筱薇（右）質詢民政局長姜淋煌，針對里長組團赴中用不合理不對等的價值，要提醒注意背後用意。

台灣基進台南議員李宗霖上午質詢民政局，對於有許多縣市里長到中國大陸「尋根」、「接受招待」，結果回台後這些里長團被檢調單位調查，甚至台南去年爆出里長組團赴中免費爽玩被聲押，李宗霖強烈要求民政局應針對里長赴中制定規範，至少要進行通報義務，讓政府機關能有所掌握。民政局說，里長去中國無法可管，但會呼籲里長盡量不要去中國被招待。

李宗霖說，過去台灣基進也和現任民進黨立法委員沈伯洋提出《代理人法》，近來沈伯洋立委則在立院提出，立委和議員到中國都應該要報備，他深表認同，如果中國是敵國，在這樣的狀況下，有義務向國家表忠，說明到敵國進行什麼樣的行程。

李宗霖認為，里長赴中應要申報，目前台南市針對里長前往中國是否要申報，並未加以制定。並沒有要民政局查里長到中國做了什麼，但針對這些吃台灣米、喝台灣水、領台灣錢的這些人，到中國去就要申報，讓台灣檢調機關能掌握這些資料。否則到時候又變成是爆料，有里長開團去中國，中間做了什麼事情，調查局只能從頭到尾慢慢查。

民政局長姜淋煌說，里長去中國，民政局沒辦法管理，因為牽涉《兩岸人民關係條例》，而且里長不是公務人員，去中國也無申報系統，若要立法也需要中央制定，會呼籲里長盡量不要去中國被招待或是說要簽MOU，這都沒有必要。對於議員提出對於制定里長到中國的規範則會進行了解研議。

李宗霖也提醒，中國對台灣真的有危險，里長去中國若發生事情，就有義務要馬上處理。因此，在台南市自治範圍內，民政局應針對里長赴中制定規範，至少要進行通報義務，讓政府機關能有所掌握。

國民黨市議員王家貞質詢時則指出，難道現在民政局是要幫里長加上緊箍咒，把市府當老大？難道兩岸人民關係條例中，已把中國大陸界定為敵國嗎？請問局長是吃飽了閒著要來攬這檔事？去年選舉因為司法不公，有里長已經含悲忍淚、備受委屈。

民進黨市議員蔡筱薇則提醒民政局，掌握最近要出團5月17日至6月1日5天只要1萬5千元，有吃有喝不必付車資，只要自己出機票錢，全球許多國家都有提醒中國放送假消息，影響介入選舉的消息，甚至以駭客侵入其他國家，民政局要提醒里長知道是加入什麼旅行團，這種不合理不對等的價值，中國貪圖的是什麼？背後用意有什麼？不要被收買甚至被探知國家的公務機密。

台灣基進台南市議員李宗霖質詢「里長組團赴中」應該要申報，民政局長姜淋煌回應只能呼籲里長盡量不要去中國被招待。圖／李宗霖提供
台灣基進台南市議員李宗霖質詢「里長組團赴中」應該要申報，民政局長姜淋煌回應只能呼籲里長盡量不要去中國被招待。圖／李宗霖提供

台南 議員

延伸閱讀

國會改革藍綠立院司委會再交鋒 傅崐萁拍桌與范雲對罵

藍白聯手暫緩NCC人事案 吳思瑤批惡例：踐踏國會職權

陳昭姿批沈伯洋違反三權分立 立委赴中納管毀憲亂政

藍白封殺立委赴中納管案 綠委嗆「接力提案看要擋幾次」

相關新聞

援烏密約捷克官方早披露 徐巧芯嗆吳釗燮：要告嗎？

國民黨立委徐巧芯日前揭露，我國和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部昨早正式提告。徐巧芯今日再說，她揭露的相關資訊早在3月26...

國會改革藍綠立院司委會再交鋒 傅崐萁拍桌與范雲對罵

立法院司法及法制委員會今繼續審查民進黨團國會改革相關法案。藍綠雙方為參加秘密會議立委赴中是否應申報來回交鋒，沒有共識。最...

陳佩琪9月提早退休稱做不下去 蔣萬安回應曝院外門診任務

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，目前為北市聯醫和平婦幼院區中正門診部小兒科主任暨專任主治醫師，陳昨在臉書宣布9月提早退休，是...

黃國昌嗆林右昌、林淑芬一搭一唱 蘆洲南北側能卡就卡

民眾黨立委黃國昌今天表示，面對自家財團的相關利益，民進黨就火速審議都市計畫變更，民進黨立委林淑芬還有什麼臉面，指著黃國昌...

倡總統國情報告 傅崐萁：賴清德請履行誓言

準總統賴清德就任後，是否赴立法院進行國情報告，為我國憲政史上關鍵時刻。國民黨團總召傅崐萁今日表示，希望賴清德履行誓言，也...

還原介紹北富銀經理始末 鍾小平：徐巧芯貸款過程合法

台北市京華城840%容積弊端引議論，國民黨立委徐巧芯被爆料3年前在京華城周邊買逾50年老屋，質疑靠內線消息獲利；名嘴溫朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。