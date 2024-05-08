藍委主張下修公費乳癌篩檢補助至40歲 照護女性健康

這個周日就是母親節，國民黨立委陳菁徽、李彥秀、張嘉郡、乳癌病友協會理事長黃淑芳等今天舉行記者會，主張下修公費乳癌篩檢補助至40歲、提供醫療型凍卵補助、結合社區增加乳癌衛教可近性等3項政策，照護女性健康。

李彥秀指出，乳癌是女性發生率最高的癌症，2021年罹患乳癌的女性有1148位，每34分鐘就有一名女性罹患乳癌，2022年有2834名女性因乳癌離世，每天約有7.7位女性死於乳癌。

李彥秀表示，國內乳癌患者數已呈現M型化，是年輕族群發生率最高的癌症，好發率高於歐美；台灣乳癌患者年齡層下降，且人數高於歐美，但目前乳癌篩檢政策僅提供45歲以上、40歲以上有家族史女性公費篩檢，未來應調症，照顧40歲到44歲女性健康，定期篩檢、提早治療。

陳菁徽表示，每天有7.7位女性死於乳癌，這是令人非常難過的。因為乳癌是只要早期發現、治療，療後相當好的癌症，她是婦產科醫生，倡議相關政策不遺餘力。

陳菁徽表示，行政院2018年7月通過五年期（2018年－2022年）的「我國少子女化對策計畫」，但2021年又展延到2024年底，眼看2024年過了快一半，我國少子女化國安危機依然沒有起色，新內閣即將就任，應好好監督。

陳菁徽指出，根據國際生育醫學會（IEFS）2022年的最新調查，全球至少有30個國家透過政府經費，挹注民眾因「醫學理由」所衍生的凍卵經濟支持措施，醫學理由包括早發性卵巢衰竭、家族遺傳卵巢衰竭等。

陳菁徽指出，去年5月4日衛福部提出「凍卵補助可行性」專案報告，以白紙黑字跟國人說，若要補助可以優先評估醫療需求的凍卵；但至今已經過了一年，也都還沒啟動評估。如果評估可行的話，明年就可編列預算，政策牛步恐耽誤解決我國少子化的黃金時間。