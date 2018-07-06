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法國世足強力後盾 頂尖後腰坎特似有15顆肺

世界日報 體育新聞組╱綜合報導
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如果沒有坎特在後腰拼命防守，法國隊現在大概不會在八強，至少不會這麼輕鬆。 廖廷儀
如果沒有坎特在後腰拼命防守，法國隊現在大概不會在八強，至少不會這麼輕鬆。 廖廷儀

要說坎特（N`Golo Kante）一個人撐起法國隊防線，或許有些誇張，說他一個人就看死梅西（Lionel Messi），更是不可能的事；不過，可以確定的是，如果沒有坎特，法國隊現在大概不會在八強，至少不會這麼輕鬆。

身高僅5呎6吋，坎特總是以速度與鬥志滿場飛奔，總是能冷靜作戰，總是能專心做好教練安排的任務。在球星如雲的法國隊中，這名世界級後腰的價值，絕不亞於其他主力。

如果法國隊出場費要用場上移動距離來算，那27歲的坎特肯定是拿到最多錢的球員，他在場上幾乎從未停止跑動。事實上，法國隊在本屆賽事至今只有兩位球員「全勤」、從未退場，除了瓦拉內（Raphael Varane），就是坎特。

拿對阿根廷的比賽來說，正是坎特與馬圖伊迪（Blaise Matuidi）的聯手，讓梅西幾乎全無發揮空間；姆巴佩（Kylian Mbappe）敢盡情揮灑、大膽往前衝，也是因為他知道後面有坎特。

法國隊愛死了坎特，博格巴（Paul Pogba）就說，坎特彷彿有15顆肺臟，吉魯（Olivier Giroud）更說，有了坎特，法國隊就像有12名球員在場上。

青少年時期因身高太矮，而不受豪門球隊青睞，坎特靠著永不放棄的拚勁與後天的努力，成為了世界級球星與法國隊的支柱。

法國博格巴坎特

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