領隊收購許願池瑕疵幣 逾5千枚50元投北捷加值機遭送辦

台北捷運從去年2月初起，經常在儲值機中發現大量的瑕疵幣，價值高達新台幣25萬元。北捷被台灣銀行知會，儲存的硬幣中有大量瑕疵硬幣，其中不乏假幣。北捷向北市捷運警察隊報案，員警調閱監視器發現，1名經常往來大陸旅遊的蔡姓領隊與其兄弟涉案，警詢後依涉嫌特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等，將兩人移送北檢偵辦。

北市捷警隊組長許永益表示，台北捷運保全人員都會去各站點將加值機中紙鈔、硬幣取出，再存入台灣銀行戶頭；2月初時，台銀提醒北捷，有一批50元大量硬幣瑕疵幣出現，多是損毀、生鏽或磨耗硬幣。北捷向捷警隊反映調出監視器，交叉比對影像、記錄，發現在中山站、板橋站、西門站、行天宮站、江子翠站等處都會有同一人身影，在特定時間用硬幣加值。

許永益說，蔡姓嫌犯3月9日在捷運江子翠站儲值，但當天儲值機故障，他曾在櫃台詢問引起注意，而先前北捷就曾通令站務人員注意用硬幣加值的人，站務人員通報警方，警在蔡姓嫌犯身上找到98枚瑕疵幣或疑似假幣。

蔡姓嫌犯表示，他經常帶團赴中國大陸旅遊，回國前都會向當地資源回收業者收購新台幣50元的瑕疵幣，來源都是從許願池撈起，他用6、7成市價回收，由於硬幣毀損嚴重，若透過銀行兌換，還得支付每枚7元的鑑定費，為了不讓利潤打折，才到選擇在北捷儲值機加值，中央造幣廠經半年鑑定，發現其中33枚為假幣，其餘皆為劣質真幣。

台北捷運表示，嫌犯的手法是用瑕疵幣在北捷機台儲值後，會再到櫃台用一卡通辦退款，形同把瑕疵幣換成現金。

北市捷警隊清查，蔡嫌經手瑕疵幣3974枚、蔡嫌胞弟經手1174枚，共5148枚、總價值25萬4400元，警詢後於4月24日依涉嫌刑法特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等移送台北地方檢察署偵辦。

捷警隊呼籲，如遇有疑似偽、劣貨幣應送請金融機構協助辨識，切勿以投幣付款或儲值機器兌換幣鈔，可能觸犯刑法特種詐欺罪，最高可判3年以下有期徒刑。