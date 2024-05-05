快訊

IG限動新功能上線！「特效框」搖晃顯示、隱藏限動、去背等4招讓你吊朋友胃口

這事比智商更重要！富翁曝獲得加薪和晉升都非工作中最聰明者

真的變「瓦當勞」？ 台灣麥當勞LOGO翻轉掀熱議 官方回應了

領隊收購許願池瑕疵幣 逾5千枚50元投北捷加值機遭送辦

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運從去年2月初起，經常在儲值機中發現大量的瑕疵幣，價值高達新台幣25萬元。北捷被台灣銀行知會，儲存的硬幣中有大量瑕疵硬幣，其中不乏假幣。北捷向北市捷運警察隊報案，員警調閱監視器發現，1名經常往來大陸旅遊的蔡姓領隊與其兄弟涉案，警詢後依涉嫌特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等，將兩人移送北檢偵辦。

北市捷警隊組長許永益表示，台北捷運保全人員都會去各站點將加值機中紙鈔、硬幣取出，再存入台灣銀行戶頭；2月初時，台銀提醒北捷，有一批50元大量硬幣瑕疵幣出現，多是損毀、生鏽或磨耗硬幣。北捷向捷警隊反映調出監視器，交叉比對影像、記錄，發現在中山站、板橋站、西門站、行天宮站、江子翠站等處都會有同一人身影，在特定時間用硬幣加值。

許永益說，蔡姓嫌犯3月9日在捷運江子翠站儲值，但當天儲值機故障，他曾在櫃台詢問引起注意，而先前北捷就曾通令站務人員注意用硬幣加值的人，站務人員通報警方，警在蔡姓嫌犯身上找到98枚瑕疵幣或疑似假幣。

蔡姓嫌犯表示，他經常帶團赴中國大陸旅遊，回國前都會向當地資源回收業者收購新台幣50元的瑕疵幣，來源都是從許願池撈起，他用6、7成市價回收，由於硬幣毀損嚴重，若透過銀行兌換，還得支付每枚7元的鑑定費，為了不讓利潤打折，才到選擇在北捷儲值機加值，中央造幣廠經半年鑑定，發現其中33枚為假幣，其餘皆為劣質真幣。

台北捷運表示，嫌犯的手法是用瑕疵幣在北捷機台儲值後，會再到櫃台用一卡通辦退款，形同把瑕疵幣換成現金。

北市捷警隊清查，蔡嫌經手瑕疵幣3974枚、蔡嫌胞弟經手1174枚，共5148枚、總價值25萬4400元，警詢後於4月24日依涉嫌刑法特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪等移送台北地方檢察署偵辦。

捷警隊呼籲，如遇有疑似偽、劣貨幣應送請金融機構協助辨識，切勿以投幣付款或儲值機器兌換幣鈔，可能觸犯刑法特種詐欺罪，最高可判3年以下有期徒刑。

北捷提醒，民眾若發現瑕疵幣、偽幣，請循正當管道送金融機構查驗；惡意使用者經查獲，一律送警究辦，若對自動加值機產生損害，將依法求償。

台北市捷運警察隊查獲蔡姓兄弟犯嫌持大量50元劣幣、假幣到北捷儲值機兌換。圖／北市捷警隊提供
台北市捷運警察隊查獲蔡姓兄弟犯嫌持大量50元劣幣、假幣到北捷儲值機兌換。圖／北市捷警隊提供

北捷 捷運 硬幣

延伸閱讀

借旅客車資貼心服務「有去無回」？北捷曝還車資比例

老翁捷運削竹筍遭罰1萬 北市議員霸氣出手：我幫他繳

務農老翁搭捷運取刀削竹筍 北捷開罰1萬元

導遊領隊考試114年改4考區 部分外語改採檢定方式

相關新聞

台北成美橋車禍！保險桿噴飛、車頭全毀 「3車撞成團」釀4傷

連接台北市內湖、南港區的成美橋今晚發生3輛汽車碰撞事故，現場釀成4名男女受傷送醫，皆意識清醒，事故原因及確切傷勢等有待釐...

台中男開車恍神？人行道石球當保齡球 新民高中外撞3車

台中市林姓男子在前天深夜開車行經北區新民高中負進食，疑轉彎不慎，先撞上人行道的阻絕石球設施後，石球彷彿「保齡球」般，受到...

領隊收購許願池瑕疵幣 逾5千枚50元投北捷加值機遭送辦

台北捷運從去年2月初起，經常在儲值機中發現大量的瑕疵幣，價值高達新台幣25萬元。北捷被台灣銀行知會，儲存的硬幣中有大量瑕...

影／男到名店吃南屯火雞肉店突「石化」...嚇壞老闆有原因

台中市江姓男子是電信業員工，前天在南屯區一家排隊火雞肉飯名店用餐時，突然拿著筷子，一動也不動，彷如「石化」，老闆發現後，...

國道三號斗六段傳車禍2大人2童受傷 消防隊國道警搶救中

國道三號今天上午10時10分許驚傳自撞意外，一輛自小客車在南下車道，行經258.47公里斗六路段時，疑似爆胎，車輛在車道...

影／台中七期豪宅保全「寄生上流」？ 把公設當自家惹議

台中市西屯區七期一間豪宅大樓近日有網友反映，該社區的保全，將個人物品擺放在地下室電表區旁，儼然將該處當成自己私人處所，彷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。