新手爸媽常上網找保母 專家建議多一步驟可避免踩雷

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

新手爸媽常因缺少親友支持，為了兼顧工作只能找保母幫忙看顧幼兒，幼保專家提醒，除非犯下兒虐等重案，否則保母證照幾乎不會被撤銷，家長如果只透過網路或親友推薦，仍有可能遇到不適任的保母，最好能透過各區的保母居家托育服務中心媒合，並致電居托中心洽詢保母先前是否曾發生違規情事，才能避免遇到有風險的保母。

樹德科技大學兒童與家庭服務系助理教授劉蔚萍說，現代很多家長習慣網路購物，幫孩子找保母時，也像在「逛蝦皮」，依照網路的推薦做出選擇，但其實現在各區都有保母居家托育服務中心，中心內的督導可以清楚告知家長保母曾經發生過的狀況，家長可以更了解保母的背景，做出更正確的抉擇。

劉蔚萍說，政府在保母管理機制上，應該比照駕照扣點制度，一定時間內扣點達一定程度者，就該從合格保母名單上剔除；也要加強宣導各區保母居家托育服務中心的媒合服務，才能避免有些家長把小孩托育給有經驗但沒有證照的保母，或應保母要求私下簽約，以致發生糾紛時少了一份保障。

親子專家吳娟瑜說，家長在尋找保母時，一定要多方考量，要事先觀察保母的居家環境，是否乾淨整齊、有安全設施，也要向鄰居或其他受託小孩的家長打聽保母的狀況，千萬不能因為托嬰費用便宜就做出選擇，才不會把孩子送入危險的境地。

吳娟瑜說，要從事保母的行業，本身要具備責任感，因為父母都是有不方便的理由，才會把孩子送來托育，保母在工作時，要以照顧受託的嬰幼兒為優先，不能兼差或做其他事項，更不能存在發生意外就換地方的想法。

高雄一名陳姓保母去年8月遭家長揭發，竟帶收托的幼兒外出撿回收。圖／個案家長提供
高雄一名陳姓保母去年8月遭家長揭發，竟帶收托的幼兒外出撿回收。圖／個案家長提供

保母 托育 網路

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