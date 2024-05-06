獨／保母帶女童撿回收鬧上新聞 社會局9個月後才要撤保母登記

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄去年8月有家長把1歲半女兒讓陳姓保母托育，不料保母竟帶著女童出門撿回收，鬧出新聞後社會局卻未把她列入違規保母名單，讓她仍可合法接受托育。消息傳開後，引起其他在找保母的家長恐慌，深怕從合格保母名單上找到行為誇張的保母。高市社會局表示，經召開專家會議，認定陳姓保母違反兒少法，近日將廢止保母登記、罰鍰並公布姓名。

個案女童的家長表示，去年3月透過房東的朋友介紹，將當時1歲半的女兒委託給持有合格保母登記的陳姓保母，後來因鄰居反映，看見保母帶女童外出撿拾回收物，甚至曾發生保母自己在前方推嬰兒車撿回收，讓女童跟在後方，相當危險。

女童家長認為陳姓保母屢勸不聽，選擇解約，卻被索討違約金，一氣之下上網爆料。陳姓保母推嬰兒車帶幼童撿回收物的畫面經媒體放送，引起軒然大波。高市社會局緊急介入調查，認定陳姓保母確實未專心提供托育服務，但僅要求她限期改善。

另有家長爆料，之前曾讓陳姓保母幫忙帶小孩，去年8月看到新聞報導陳姓保母帶女童撿回收物，才發現小孩可能也被帶去撿回收物；而且直到昨天，陳姓保母仍在衛福部托育媒合平台的合格保母名單內，「政府沒有預防及淘汰機制」該家長說：「難怪不知情的父母會找上保母托育小孩」。

記者昨天中午前往陳姓保母住處，大門緊閉按電鈴也無人回應。鄰居說，陳姓保母目前仍有在照顧嬰幼童，但去年帶女童撿回收的事件爆發後，就沒看過她再帶托育的幼童一起去撿回收物。

高市社會局表示，去年8月案發後，已函令陳姓保母限期改善違規行為，也函知當時托育的家長，居托中心多次無預警前往訪視，都未發現保母有再帶孩童去撿拾回收物；經召開專家會議，認定陳姓保母違反兒少法第49條，將在近日依規定廢止保母登記、處6萬6000元罰鍰、公布姓名、在社會局官網公告供民眾查詢。

社會局表示，衛福部托育媒合平台有公布每位保母所屬居托中心電話，如透過居托中心媒合，不會媒合到該保母，民眾也可電話諮詢保母日常輔導情形；有關公告所有違規情事及姓名，目前法規尚未授權部分，將建議中央修法。

高雄市議員張博洋說，社會局去年8月發現此案，就應該先暫停保母收案，結果事證明確的案件，卻拖了9個月才決定要撤銷保母執照，「對社會局拖延時間，我要強烈表達譴責！」，如果這段期間還有不知情家長托嬰，萬一發生意外誰要負責。

陳姓保母住處鄰居表示，去年鬧出帶收托幼童撿回收物風波後，陳姓保母仍繼續收托嬰幼兒，但看過她再帶收托的孩子外出撿回收。記者王勇超／攝影
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陳姓保母去年8月鬧出帶收托的女童外出撿回收物爭議後，但一直到今年5月5日，陳姓保母仍在衛福部托育媒合平台的合格保母名單內。圖／翻攝自衛福部托育媒合平台
陳姓保母去年8月鬧出帶收托的女童外出撿回收物爭議後，但一直到今年5月5日，陳姓保母仍在衛福部托育媒合平台的合格保母名單內。圖／翻攝自衛福部托育媒合平台
陳姓保母去年帶著一歲半女童外出撿拾回收物。圖／女童父親提供
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保母 嬰兒車 托育

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