聽新聞
test
0:00 / 0:00
1個輔導員負責60多位保母 「天使的手」難阻止悲劇
保母不當對待受托嬰幼兒的事件頻傳，高雄多位議員在質詢時點出，居家訪視輔導員才是「天使的手」，可以阻止悲劇發生，但目前高雄僅40多位訪視輔導員，卻有2500多位保母，平均每位輔導員要負責60多位保母，「負擔過重！」呼籲降低訪視員個案比，同時增加居托中心督導及訪視員薪資，才能增加誘因留住人才。
高雄陳姓警官說，幼童因保母重傷或死亡的事件全台各地都曾發生，許多案例都是保母嫌幼童太吵或不好管教，情緒失控下朝幼童宣洩怒氣，輕則打、罵，也有人擔心被父母發現偷捏、偷掐，重則傷害導致死亡。
陳姓警官指出，今年4月高雄5個月大男嬰疑遭王姓保母虐待，因頭顱破裂、腦水腫被送入兒童加護病房。2019年4月高雄旗山區徐姓保母受託24小時照顧2歲男童，卻僅因男童不理會她的叫喚，竟情緒失控對男童連續虐打，導致男童隔天身亡。2015年高雄杜姓保母與高姓男友受託照顧1歲10個月男童，兩人聯手以多種方式凌虐導致男童死亡。
議員白喬茵說，高雄近3年發生31件保母不當對待，「誰是天使的手能阻止悲劇發生」，其實就是居家訪視輔導員，但高雄現有43名訪視輔導員，每人平均輔導管理64位居托人員，負擔實在太重，她建議高雄1年增加2450萬元預算，增聘49位，降低個案比為1：30，用經費阻止孩子被虐待。
議員張博洋表示，高雄的居家訪視輔導員平均一件訪視約花費30分鐘到一個半小時，訪視完保母後還要電訪家長，還要幫忙調解家長與保母糾紛、協助保母托育環境衛生與消防安全、保母心理諮商、辦理在職訓練、行政等工作，「訪視員的工作量很血汗」，呼籲市府增加預算、薪資，研擬心理衛生假，降低督導配置人數比，提升訪視員的勞動條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言