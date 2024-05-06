1個輔導員負責60多位保母 「天使的手」難阻止悲劇

保母不當對待受托嬰幼兒的事件頻傳，高雄多位議員在質詢時點出，居家訪視輔導員才是「天使的手」，可以阻止悲劇發生，但目前高雄僅40多位訪視輔導員，卻有2500多位保母，平均每位輔導員要負責60多位保母，「負擔過重！」呼籲降低訪視員個案比，同時增加居托中心督導及訪視員薪資，才能增加誘因留住人才。

高雄陳姓警官說，幼童因保母重傷或死亡的事件全台各地都曾發生，許多案例都是保母嫌幼童太吵或不好管教，情緒失控下朝幼童宣洩怒氣，輕則打、罵，也有人擔心被父母發現偷捏、偷掐，重則傷害導致死亡。

陳姓警官指出，今年4月高雄5個月大男嬰疑遭王姓保母虐待，因頭顱破裂、腦水腫被送入兒童加護病房。2019年4月高雄旗山區徐姓保母受託24小時照顧2歲男童，卻僅因男童不理會她的叫喚，竟情緒失控對男童連續虐打，導致男童隔天身亡。2015年高雄杜姓保母與高姓男友受託照顧1歲10個月男童，兩人聯手以多種方式凌虐導致男童死亡。

議員白喬茵說，高雄近3年發生31件保母不當對待，「誰是天使的手能阻止悲劇發生」，其實就是居家訪視輔導員，但高雄現有43名訪視輔導員，每人平均輔導管理64位居托人員，負擔實在太重，她建議高雄1年增加2450萬元預算，增聘49位，降低個案比為1：30，用經費阻止孩子被虐待。