聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌成圓168公車功成身退？ 交通局：轉型接駁公車

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市168公車全區車、區間車，與輕軌路線圖。圖／高雄市交通局提供
高雄市168公車全區車、區間車，與輕軌路線圖。圖／高雄市交通局提供

高雄市168公車（環狀幹線）是市府在輕軌通車前，為了培養搭乘人口所推出的輕軌先導公車。如今輕軌全線通車，168是否要「功成身退」或進行調整，成為討論話題。交通局表示，5月11日將調整168班次，長期則會轉型為輕軌接駁公車。

168公車2009年5月上路後，搭乘人數逐年上升，2012年成為全市運量最高的路線；但2015年起隨著輕軌逐段通車，部分搭乘人口也轉移到輕軌。今年元旦輕軌全線通車，據交通局統計，成圓後168日運量下降2至3成。

不過168路線經多次調整後，已與輕軌路線有所差異，也有168區間車，與輕軌客群不同。交通局表示，乘客最多的站主要位於從捷運凹仔底站、巨蛋站，往返金獅湖站、天祥一路站、大順路段沿線等站，顯然仍有乘車需求。

但因168客群已有2至3成轉移至輕軌，交通局自5月11日起減少全區路線班次，多出駕駛人力調整至幹線及高潛力路線；區間車因與輕軌路線差異較大，行經四維路長青中心等有需求，班次不調整。

三民區灣子里長方相茗說，168還是有需求，例如從鼎山街到夢時代，搭公車比搭輕軌快約20分鐘，長輩們還是習慣搭公車。市議員張博洋說，168路線應可截短轉型，與輕軌互補；輕軌因為不比公車快，民眾在兩者轉乘意願較低，必須改善現有與輕軌交會的公車路線。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，168有存在的必要，公車彈性度大與軌道運輸不一樣。市府可評估相關公車及輕軌搭乘數據後，再進行168路線調整轉型。

交通局表示，為使168公車永續經營，會持續觀察民眾乘車情形，分階段調整。短期先以班次調整，長期再分析旅客乘車起訖點及運量變化，滾動式調整並轉型為輕軌接駁公車，以達資源有效利用。

高雄市168公車是市府在輕軌通車前，為了培養搭乘人口所推出的輕軌先導公車。圖／高雄市交通局提供
高雄市168公車是市府在輕軌通車前，為了培養搭乘人口所推出的輕軌先導公車。圖／高雄市交通局提供
高雄市168公車5月11日起班次調整。圖／高雄市交通局提供。圖／高雄市交通局提供
高雄市168公車5月11日起班次調整。圖／高雄市交通局提供。圖／高雄市交通局提供

公車 輕軌

延伸閱讀

高市94座車站日均排名 高鐵左營站穩居冠軍寶座

高雄綠園道這裡違規最嚴重 居民盼翠華路建橋連結鼓山車站

台南捷運藍線「兵仔市站」消失？ 交通局澄清：是2站合併

社子輕軌擬經忠誠路欒樹大道…住戶反對喊「不要動」 北市捷運局回應

相關新聞

議員點出5缺失 批高市公車難搭

高雄捷運及輕軌路網逐步完成，但公車品質未跟著提升，議員批公車路線重疊、收費方式混亂、班距長及不準點、候車環境不佳等缺失，...

高雄市公車好難搭？ 交通局預計9月路線全面調整

高雄市捷運及輕軌路網逐步完成，但公車似乎並未跟著進步，搭車率低落為許多市民所詬病。有議員提出公車5大問題，也建議可以台北...

高雄輕軌成圓168公車功成身退？ 交通局：轉型接駁公車

高雄市168公車（環狀幹線）是市府在輕軌通車前，為了培養搭乘人口所推出的輕軌先導公車。如今輕軌全線通車，168是否要「功...

環狀公車運量掉3成 高市交局：轉型輕軌接駁

高雄市168線公車（環狀幹線）是市府在輕軌通車前，為培養搭乘人口推出輕軌先導公車，曾是全市運量最高的路線，但輕軌成圓後日...

防死亡車禍 高雄基層警怨本末倒置

高雄市今年迄今發生近40件死亡車禍，件件怵目驚心，位於重工業區仁武分局和林園分局因大車多，機車騎士和大車擦撞非死即傷，各...

婆媳都當寄養媽媽 同獲模範母親

屏東縣瑪家鄉洪婉凌因婆婆王秀琴邀約，婆媳一起成為世界展望會的寄養家庭，兩人昨獲屏東縣模範母親表揚。婆媳同住陸續照顧7名寄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。