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高雄輕軌成圓168公車功成身退？ 交通局：轉型接駁公車
高雄市168公車（環狀幹線）是市府在輕軌通車前，為了培養搭乘人口所推出的輕軌先導公車。如今輕軌全線通車，168是否要「功成身退」或進行調整，成為討論話題。交通局表示，5月11日將調整168班次，長期則會轉型為輕軌接駁公車。
168公車2009年5月上路後，搭乘人數逐年上升，2012年成為全市運量最高的路線；但2015年起隨著輕軌逐段通車，部分搭乘人口也轉移到輕軌。今年元旦輕軌全線通車，據交通局統計，成圓後168日運量下降2至3成。
不過168路線經多次調整後，已與輕軌路線有所差異，也有168區間車，與輕軌客群不同。交通局表示，乘客最多的站主要位於從捷運凹仔底站、巨蛋站，往返金獅湖站、天祥一路站、大順路段沿線等站，顯然仍有乘車需求。
但因168客群已有2至3成轉移至輕軌，交通局自5月11日起減少全區路線班次，多出駕駛人力調整至幹線及高潛力路線；區間車因與輕軌路線差異較大，行經四維路長青中心等有需求，班次不調整。
三民區灣子里長方相茗說，168還是有需求，例如從鼎山街到夢時代，搭公車比搭輕軌快約20分鐘，長輩們還是習慣搭公車。市議員張博洋說，168路線應可截短轉型，與輕軌互補；輕軌因為不比公車快，民眾在兩者轉乘意願較低，必須改善現有與輕軌交會的公車路線。
樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，168有存在的必要，公車彈性度大與軌道運輸不一樣。市府可評估相關公車及輕軌搭乘數據後，再進行168路線調整轉型。
交通局表示，為使168公車永續經營，會持續觀察民眾乘車情形，分階段調整。短期先以班次調整，長期再分析旅客乘車起訖點及運量變化，滾動式調整並轉型為輕軌接駁公車，以達資源有效利用。
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