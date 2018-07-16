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強隊鎩羽無緣神杯 機運與臨場成關鍵

台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導
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綜觀會賽期間，3支倒在冠軍路上的勁旅，包含：巴西、比利時及英國都很可惜。(pho...
綜觀會賽期間，3支倒在冠軍路上的勁旅，包含：巴西、比利時及英國都很可惜。(photo by World Cup Facebook)
為期一個月的世足賽落幕，法國成功登基於盧日內基球場，其餘31支球隊都淪為陪襯。小組賽甫開始，衛冕的德軍就失利，淘汰賽階段更多強權落馬。綜觀會賽期間，3支倒在冠軍路上、最可惜的勁旅，包含巴西、比利時及英國等3隊。分析敗因，不脫機運與臨場反應兩項。

論機運，雖然以取得冠軍為目標的球隊不能有「柿子挑軟的吃」的心態，但短期戰的盃賽中，巴西與比利時籤運不佳，加入強隊如林的淘汰賽左半區，形成死亡半區，因巴西與比利時太早碰上，只能拼個你死我活，除此之外，這2隊失利都還有運氣不好的成份，巴西是球星傷癒復出狀況差與停賽影響，而比國則是作戰計畫被一顆意外入球打亂。

球星停賽的巴西

巴西本屆賽會狀態與機運都很差，首先，賽前先爆出主將內馬爾傷勢纏身，雖然如期復出參戰，但從比賽內容不難看出，這名球星不在自己的巔峰狀態，使得最佳拍檔「酷弟」庫提諾得一肩扛起進攻重任，甚至帶動另一名攻守兼備的中場保利尼奧重心投入進攻、共同捨棄防守端，但除了卡塞米羅，沒人能彌補這個防守端缺憾，形成隱患。

其次，對上比利時前的停賽消息對巴西更是雪上加霜，陣中最重要的皇馬後腰球星卡塞米羅因為累積黃牌數被禁賽，板凳席缺乏防守型可用之兵，費南迪諾頂替後腰的結果是，運動戰都還沒被進球，自己先頂進烏龍球。

而巴西的過早落後，面對恰好擅打防守反擊的比利時，森巴軍團顯得束手無策，他們看似整場多次攻門，但屢失機會已與急躁的心理因素脫不了關係，一切源自於球隊最重要一環的禁賽。

圖說：巴西的最終戰少了卡塞米羅。(photo by Brazil Futbul Facebook)

比國：意外的角球失球

至於比利時，球隊陣容是本屆球隊中程度最接近法國的，一路主打3後衛的他們最不怕空戰，比國擁有英超最好的中衛搭檔、熱刺幫阿德維爾德與維爾通亨，加上同在英超豪門的老經驗球星孔帕尼，後腰還有身高達194公分的費蘭尼，門神更是本屆金手套獎得主庫爾圖瓦，沒想到卻在4強賽敗在空戰退場。

比國主帥馬丁內茲戰術明確，掌握控球、把龜縮的法軍壓在自家球門前，就算比賽到了延長賽，選擇防守的球隊會先遇到體能不足的問題，比利時仍占盡優勢，豈料空戰不算特別突出的法軍卻靠著下半場開局的角球破僵局，進球的還不是角球戰術的主力瓦拉內，而是出乎意料的烏姆提提。

這顆意外入球打亂了馬丁內茲的算盤，戰術得瞬間調整成全員壓上，加上中場的糟糕配陣，他們無法攻破洛里斯把守的法國球門，烏姆提提這顆出人意表出現在近柱的頭錘，讓差一點進球運的比國整場猛攻做白工。

圖說：比利時應該沒想過居然是因為烏姆提提的角球葬送決賽之路。(photo by World Cup Facebook)

英軍：大意失荊州

至於臨場心態也將在關鍵時刻被放大，這又以英國為代表。英軍小將們的少年心性在4強賽中犯下小錯，即被老經驗的克羅埃西亞打出破口。

「三獅軍團」英格蘭帳面擺開，球員能力皆不差，雖屢次被笑稱為英超2隊（對比陣容也都出產自英超聯賽，但實力稍佳一點的比利時），但短期國際賽事中，這樣的陣容已有奪冠實力，前提是不能輕易在實力接近的對戰中犯錯。

防守端暴露三獅軍團的少年心性，隨著球賽接近PK大戰，三獅後防彷彿認為，自己任務將告終、準備迎接PK大戰的到來，結果沃克的解圍失誤與史東斯的散漫盯防讓團隊付出代價，敗給上下團結一心、體能近乎乾竭的克羅埃西亞，教了三獅小老弟們代價高昂的一課。

除了球員臨場掉鏈子，三獅軍敗給克國的關鍵還有進攻乏力，進攻端的5人組雖都是英超青年好手，但效力不同球隊的他們並沒有特別亮眼的配合，陣中主力骨幹的熱刺幫（高達5人）僅有崔皮爾與戴爾在狀態內，偏偏這2人屬於後場球員，前場除了慣性浪費機會的斯特林外，2名熱刺幫攻擊手凱恩與阿里本屆狀態都起伏不定，使得團隊雖製造出不少良機，卻總是欠缺臨門一腳，只好飲恨出局。

圖說：崔皮爾(12號)是本屆三獅大軍熱刺幫表現最搶眼的球員。(photo by World Cup Facebook)

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