被傳健康狀況惡化後…白金漢宮：英王即將恢復出席公眾活動

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
正值外界好奇英國國王查理三世（King Charles III）休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職。歐新社
正值外界好奇英國國王查理三世（King Charles III）休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職。歐新社

正值外界好奇英國國王查理三世（King Charles III）休養狀況之際，白金漢宮26日表示，正在接受癌症治療的查理三世即將重返公職，醫生也對他的復原狀況感到「高興和鼓舞」。

75歲的英王查理三世今年1月曾接受攝護腺手術，2月宣布罹癌並展開療程，但未透露是何種癌症。期間持續處理公文，並曾在3月底出席王室成員的復活節禮拜儀式，但未曾參與公開活動。

根據白金漢宮發布的聲明，查理三世30日將與王后卡蜜拉（Queen Camilla）一同訪問一個癌症治療中心，與醫護人員及病患互動。

白金漢宮指出，查理三世未來幾周將出席一系列公眾活動，30日訪問癌症治療中心僅是第一場。

此外，白金漢宮也同步宣布，日皇德仁與皇后雅子定於6月下旬前往英國進行國是訪問，查理三世將與妻子在白金漢宮接待日皇伉儷。

查理三世 癌症治療 白金漢宮 罹癌 英國國王

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