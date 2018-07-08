4強出爐世足白熱化 金靴剩4人搶

聯合報 記者吳敏欣╱即時報導 2018-07-08 10:30 用LINE傳送

凱恩目前進球榜領先。 美聯社 本屆世足 4強出爐，由法國、比利時、英格蘭 和克羅埃西亞出線，成為剩下4場賽事的主角，這也代表著本屆金靴獎入圍名單提前揭曉，只剩下4人有機會角逐。

在對瑞典一戰中止連續4戰進球的紀錄，英格蘭隊長凱恩 （Harry Kane）目前仍以6球暫居進球王，握有2球領先，很有機會成為1986年的萊因克（Gary Lineker）以來，史上第2位拿下世界盃金靴獎的英格蘭得主。

對凱恩來說有利的是，進入4強後，每隊都還有2場比賽要踢，無論英格蘭最後會闖進冠軍戰或落入季軍戰，他都確保跟其他競爭者有一樣的出賽時間，能爭取更多進球數。

還有機會一搏金靴的包含來自比利時的盧卡庫（Romelu Lukaku），由於葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）和俄羅斯切里謝夫（Denis Cheryshev）都遭到淘汰，他現在獨以4球居次，是最有可能「超車」凱恩的人選。

法國雙雄姆巴佩 （Kylian Mbappe）和格里茲曼（Antoine Griezmann）也以3球在後方緊追，若想一舉躍居首位，須在接下來2場比賽有大爆發的表現才行，不過賽事已經進入最後高潮，想要靠著屠殺的場面擊敗強敵似乎不太可能發生，這也是為何手中握有2球的莫德里奇（Luka Modric）難以納入競爭名單，畢竟2戰獨進4球以上、而且還是在世界盃最終決賽，以執行面來看真的太難。