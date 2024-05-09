會晤陳建仁 卓榮泰：提出人民安心信賴的政策 促進國家團結

行政院長陳建仁今天與準閣揆卓榮泰見面，雙方就520內閣交接事宜交換意見。陳建仁表示，新執政團隊跨領域、跨黨派，行動創新AI內閣一定會比溫暖堅韌內閣做得更好，也相信卓榮泰的特質，將會與立法院有很好的溝通。卓榮泰表示，執政是一條不可停止的路，新的團隊一定在陳建仁等建立的基礎上持續往前走，提出讓人民安心的政策，得到人民的信賴，促進國家團結。

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、秘書長李孟諺和發言人林子倫，今天下午會晤準閣揆卓榮泰、準副院長鄭麗君，以及未來的行政院發言人陳世凱，雙方就內閣交接進行討論和交換意見。陳建仁表示，感謝台灣人民給民進黨繼續執政的機會，卓榮泰和鄭麗君都很熟悉行政院，新的內閣團隊跨領域、跨黨派、跨業界，一定會比溫暖堅韌內閣做得更好。

陳建仁說，在擔任院長期間，經常有機會與蔡英文總統和將接任總統的副總統賴清德一起討論施政，賴清德很清楚現在的施政方向，提點有些政策加以延續，甚至加碼推動。陳建仁表示，相信行政團隊在卓榮泰領導下，台灣會蓬勃發展。

陳建仁也說，過去8年完全執政，閣揆與國會溝通比較輕鬆，但未來相信只要以這個勇於任事，以謙卑的心來對待，以卓的性格特質，就是很適合溝通的，相信內閣一定跟立院有很好的溝通。卓榮泰表示，行政院會今天通過打詐新四法，和之前推出花蓮地震復原重建工作，都是民眾非常需要的政策，未來將在陳建仁建立的基礎上持續走下去。

卓榮泰表示，520除了是總統就職，對人民來說更重要的是5月19日，口罩令全面解除，這也代表前任院長蘇貞昌和陳建仁在防疫、疫後復甦所做出的貢獻，當人民把口罩拿掉的時候，就是把陳建仁記在心上的時候。