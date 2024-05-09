控北京「伏特颱風」網攻 美國資安官員透露曾和大陸槓上

美國高級資安官員透露，美國官員上月在北京曾就「伏特颱風」網路間諜行動和中國政府槓上。美國指控中國駭客入侵數十個關鍵基礎建設機構組織，中國則駁斥這類指控缺乏證據。

路透社報導，美國官員表示，在名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的網路間諜行動中，中國的目標是在發生戰爭或衝突時，利用已取得的網路存取權，進入美國的機構組織。中國當局駁斥這類指控無憑無據。

美國國務院負責網路空間和數位政策的無任所大使費克（Nathaniel Fick），今天在舊金山舉行的美國資訊安全大會（RSA Conference）接受路透社訪問時表示：「我們已就此問題與中國進行直接對話。」

費克說：「我們直接向中國政府高層提出此一問題，明確表示這種行為是危險、增加對立，不可接受的。」費克表示，他是和美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）一起面告中國官員，布林肯於4月24日至26日訪問中國。

在被詢及中國方面如何回應時，費克說：「（中國）對之前事件的解釋也是如此…他們曾說，這是美國各機構為爭取更多預算的策略。」

中國駐美國大使館今天並沒有立即回應置評請求。

美國及其數個盟友一年前就盯上「伏特颱風」，警告中國可能對石油和天然氣管線、鐵路系統和其他關鍵產業發動網路攻擊。

美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity andInfrastructure Security Agency）執行董事威爾斯（Brandon Wales）在另一場媒體簡報會上表示，目前尚不清楚有多少美國組織受到駭客攻擊，但「我們提供的任何數字都可能低估」。

威爾斯還說：「中國鎖定我們的關鍵基礎設施非常廣泛。」「它針對廣大的中小型企業，這些企業對個別供應鏈可能至關重要，或是具備在全國某些地方引起社會恐慌的能力。」