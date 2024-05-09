病情急轉直下…彰化被撞姊姊急性腦積水命危 祖父無奈：已有心理準備

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救進入第78天，在彰化秀傳醫院救治的姊姊經治療後，昏迷指數從3提升到11已一段時日，而且還會微笑，沒想到近日，因急性腦積水，昏迷指數再回到3，有生命危險。她的祖父今天無奈地說，「已有心理準備，會配合醫院」；在彰基治療的妹妹昏迷指數仍維持3，院方表示，家屬及醫院不放棄搶救。

2月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。他們的祖父今天說，除肇事的無照蕭姓老翁外，也要告蕭姓老翁的兒子，因為他借車給無照的父親，也應該負起連帶責任。

在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，原本會露出笑容，不過頭部及四肢仍是無法自主活動，院方仍持續每天為她以中醫針灸及西醫復健，原本以為狀況會越來越好，沒想到，本月1日晚間，突然因急性腦積水陷入重度昏迷，院方為她實施腦部引流手術，但昏迷指數剩下3，病情急轉直下，3日再度施打幹細胞第四劑，仍未清醒，仍有生命危險，院方目前先為她實施症狀治療。

姊妹的祖父今天表示，姊姊狀況轉壞後，秀傳醫院醫師上周日要他們要有「心理準備」，就簽署手術同意書，緊急動腦手術，想說「沒辦法，堵到了」，他無奈地說，目前醫院說怎樣，都配合；她們的媽媽知道姊姊病情轉差，至於阿祖則不敢讓她知道， 不然又會一直哭，能隱瞞就隱瞞。

至於在彰化基督教醫院救治的妹妹，從事發至今昏迷指數都是3，仍深度昏迷未見起色。院方表示，她因氣切，仍使用呼吸器，由於不用升壓器，一些緊急維生器材已經取下，目前靠口服藥，明天將轉到漢銘基督教醫院繼續治療。

彰基表示，醫師對於妹妹的治療都會持續與家屬討論，也免費提供治療，目前家屬及醫院都沒有放棄搶救，也希望各界為她集氣，能夠好轉。