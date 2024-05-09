快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

病情急轉直下…彰化被撞姊姊急性腦積水命危 祖父無奈：已有心理準備

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救進入第78天，在彰化秀傳醫院救治的姊姊經治療後，昏迷指數從3提升到11已一段時日，而且還會微笑，沒想到近日，因急性腦積水，昏迷指數再回到3，有生命危險。她的祖父今天無奈地說，「已有心理準備，會配合醫院」；在彰基治療的妹妹昏迷指數仍維持3，院方表示，家屬及醫院不放棄搶救。

2月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。他們的祖父今天說，除肇事的無照蕭姓老翁外，也要告蕭姓老翁的兒子，因為他借車給無照的父親，也應該負起連帶責任。

在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，原本會露出笑容，不過頭部及四肢仍是無法自主活動，院方仍持續每天為她以中醫針灸及西醫復健，原本以為狀況會越來越好，沒想到，本月1日晚間，突然因急性腦積水陷入重度昏迷，院方為她實施腦部引流手術，但昏迷指數剩下3，病情急轉直下，3日再度施打幹細胞第四劑，仍未清醒，仍有生命危險，院方目前先為她實施症狀治療。

姊妹的祖父今天表示，姊姊狀況轉壞後，秀傳醫院醫師上周日要他們要有「心理準備」，就簽署手術同意書，緊急動腦手術，想說「沒辦法，堵到了」，他無奈地說，目前醫院說怎樣，都配合；她們的媽媽知道姊姊病情轉差，至於阿祖則不敢讓她知道， 不然又會一直哭，能隱瞞就隱瞞。

至於在彰化基督教醫院救治的妹妹，從事發至今昏迷指數都是3，仍深度昏迷未見起色。院方表示，她因氣切，仍使用呼吸器，由於不用升壓器，一些緊急維生器材已經取下，目前靠口服藥，明天將轉到漢銘基督教醫院繼續治療。

彰基表示，醫師對於妹妹的治療都會持續與家屬討論，也免費提供治療，目前家屬及醫院都沒有放棄搶救，也希望各界為她集氣，能夠好轉。

被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化基督教醫院治療的妹妹，目前昏迷指數仍維持3，未見起色。圖／彰基提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化基督教醫院治療的妹妹，目前昏迷指數仍維持3，未見起色。圖／彰基提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，本月初突因急性水腦症，陷入昏迷，昏迷指數從11回降到3，有生命危險。資料照片／秀傳醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，本月初突因急性水腦症，陷入昏迷，昏迷指數從11回降到3，有生命危險。資料照片／秀傳醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，本月初突因急性水腦症，陷入昏迷，昏迷指數從11回降到3，有生命危險，她的祖父無奈說，「已有心理準備，會配合醫院」。記者劉明岩／攝影
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在彰化秀傳醫院治療的姊姊，本月初突因急性水腦症，陷入昏迷，昏迷指數從11回降到3，有生命危險，她的祖父無奈說，「已有心理準備，會配合醫院」。記者劉明岩／攝影

妹妹 彰化 指數

延伸閱讀

民眾黨彰化黨部評估：拿柯P一半票 2026選舉開紅盤

角逐彰化縣長？民眾黨張雪如：由黨決定

入院搶救76天...彰化被撞11歲姊姊原已好轉還會笑 突因急性水腦症昏迷命危

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

相關新聞

病情急轉直下…彰化被撞姊姊急性腦積水命危 祖父無奈：已有心理準備

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救進入第77天，在彰化秀傳醫院救治的姊姊經治療後，昏迷指數從3提升到...

影／國1三義南向發生火燒車 濃煙直竄小貨車付之一炬

一輛小貨車今天下午4點20分左右途經國道1號南下153公里苗栗三義路段，突然起火燃燒，駕駛發現逃出車外，小貨車迅速延燒陷...

新北五股鐵皮觀音廟起火 新北消防人車馳援

新北市五股區孝義路一棟鐵皮觀音廟，今天下午2時48分左右，突然竄出火煙，廟內一人發現及時逃出報警協處。新北市消防局獲報，...

部桃ICU火警警報器大響 疑電氣因素故障待釐清

位於桃園市桃園區中山路上的衛生福利部桃園醫院今天下午近2點，驚傳加護病房的火警警報器大響，疑似發生火警，院方立刻疏散病房...

新北消防發爾麵FB粉專遭盜圖 已蒐證將提告籲勿受騙

新北消防發麵臉書粉絲專頁經常發文宣導各種實用防救災知識，內容不但創意豐富且屢搭上時勢梗，創造熱議話題吸引媒體競相報導，因...

國1北向機場系統出口小客車追撞吊車 接國2東向匝道管制封閉

高速公路局表示，今天下午2時48分，國道1號北向機場系統出口處，有1輛小自客車，追撞1輛施工中吊車，占用出口匝道，國1北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。