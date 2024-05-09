美制裁20家陸港助俄企業 陸商務部：將採必要措施

美國5月1日宣布，近300家國際廠商涉嫌協助填補俄軍軍火庫進攻烏克蘭，因此將相關企業列入制裁名單，而當中有包括近20家位於大陸和香港的企業。對此，大陸商務部回應稱，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。美方應立即停止對中國企業的無理打壓。

大陸商務部9日舉行5月第一次例行記者會，商務部發言人何亞東表示，中方一貫反對缺乏國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁措施。美方在維持符合自身利益對俄貿易的同時，以涉俄為由制裁中國企業，是典型的單邊霸凌和經濟脅迫行徑，中方對此強烈反對。

何亞東認為，美方應立即停止對中國企業的無理打壓。他提醒，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

紐約時報此前報導指，當地時間5月1日，美國財政部及國務院宣布，制裁近300個對象，其中包含大陸和香港的企業，指其把軍事設備、科技供應給俄羅斯，協助俄國填補軍火庫進攻烏克蘭，規避西方制裁。而美國政府此波行動也成為俄烏戰爭爆發以來，美方對涉及中國企業最大規模的制裁之一。

報導指出，華府「這一波制裁代表美國加強努力，想打斷俄國的軍工複合體供應鏈。」

德國之聲則提到，此次華府宣布制裁的企業中，有包含大陸「衡水和碩纖維素有限公司」及「衡水元展貿易有限公司」，這兩間企業被指控向俄羅斯出售可用於生產火藥及火箭推進劑的原料（硝化纖維素）。

另外，一家總部位於深圳的陸企「巨航航空科技有限公司」，同樣也涉嫌向俄羅斯出口用於生產無人機的產品，如螺旋槳、發動機和感測器。還有，武漢的「高芯科技有限公司」和「同昇科技有限公司」也名列制裁名單。