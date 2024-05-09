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男被訴強制猥褻 少女因「這理由」為他向法官求情

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

24歲嚴姓男子與女同事未成年的女兒熟識，前年底在女同事住處喝酒，酒後失態在廁所內隔著內衣褲撫摸少女胸部及下體，少女將其手拉開仍未收手，後因聽到廁所外有人才作罷，事後少女為他求情，因2人未來有結婚打算，法官認嚴男犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處5月徒刑。

嚴於偵查中坦承不諱，與女同事及少女警詢證述情節相符，並有性侵害犯罪事件通報表、切結書，及他與少女通訊軟體對話截圖佐證，法官認事證明確。

然而，案發時，少女未滿16歲，檢方認嚴所為，犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法中成年人對少年強制猥褻罪嫌。嚴為成年人，故意對少年犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

嚴犯後坦承犯行，且與少女及女同事和解，犯後態度尚稱良好。少女還向法官求情，希望法官可以判輕一點，可以不要讓他坐牢，「我跟他現在是男女朋友關係，我們未來會結婚，我沒有要追究這件事情了」。

女同事也說，我們已經和解，因為女兒現在跟他在一起，未來有結婚打算，希望法官不要判刑，如果要判刑希望判輕一點。

台南地院審酌，依嚴犯罪情節，惡性尚非重大不赦，縱使科予最低法定刑度即有期徒刑7月，仍屬過苛，不無情輕法重之憾，情堪憫恕，依法酌減其刑。法官認他成年人故意對少年犯強制猥褻罪處5月，可上訴。

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台南地院審酌，依嚴男犯罪情節，惡性尚非重大不赦，縱使科予最低法定刑度即有期徒刑7月，仍屬過苛，依法酌減其刑，認他成年人故意對少年犯強制猥褻罪處5月。圖／本報資料照
台南地院審酌，依嚴男犯罪情節，惡性尚非重大不赦，縱使科予最低法定刑度即有期徒刑7月，仍屬過苛，依法酌減其刑，認他成年人故意對少年犯強制猥褻罪處5月。圖／本報資料照

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