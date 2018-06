主審包庇阿根廷手球 奈及利亞隊長不滿

羅荷被奈及利亞指控有手球之嫌。 擷圖自Imaan Aj推特 晉級16強夢化為烏有,奈及利亞 1:2不敵阿根廷 ,隊長米克爾(John Obi Mikel)對於主審包庇羅荷(Marcos Rojo)手球,在賽後怒不可抑,認為該球比前一天葡萄牙對伊朗的手球還明顯,裁判卻未判12碼罰球,對此無法釋懷。

「非洲雄鷹」最末役只要逼平阿根廷就有晉級機會,但一個關鍵判決扭轉戰局;第77分鐘阿根廷後衛羅荷頭錘頂到手上,但土耳其籍主審卡基亞(Cuneyt Cakir)在第一時間並未判罰,檢視VAR後也維持相同判決。

「我不懂為何沒有判罰,這明顯是手球。」米克爾說,「如果你有看前一天葡萄牙比賽,就知道這比索亞瑞斯(Cedric Soares)的那一球還明顯。」26日葡萄牙對伊朗,索亞瑞斯爭頂時出現手球,裁判檢視VAR給予12碼罰球,伊朗藉此扳平比數。

奈及利亞在下半場第51分鐘曾因阿根廷後衛禁區內拉倒人犯規,獲12碼判罰追平比數,但25分鐘後沒這麼幸運,米克爾認為或許主審不願再給奈及利亞第2次踢罰機會,「我向他尋求解釋,球不是打中手了嗎?他說,『是』。那為何沒有踢罰?他卻沒有答案。」

奈及利亞教頭羅爾(Gernot Rohr)顯得無奈的說,「我相信那是手球,但或許要裁判給個解釋會有點困難。」

身為32強中最年輕隊伍,羅爾坦言球隊錯過太多得分機會,也少了幸運女神祝福,「這個結果的確令人失望,但全隊都盡了全力。他們踢出優異的下半場,或許我們欠缺了一點運氣。」

與16強擦肩,非洲雄鷹失望但不絕望,這批年輕團隊放眼4年後雪恥,米克爾說,「再給我們4年,我們會準備好再站上世足 殿堂,我們只是欠缺經驗,4年後我們會更強壯。」

#beINExpress Can somebody explain the difference between Cedric's hand ball which lead to Iran's last minute penalty & Marcos Rojo's handball? What is the use of the VAR? #NGAARG pic.twitter.com/2r3BEIx2xX