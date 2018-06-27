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主審包庇阿根廷手球 奈及利亞隊長不滿

聯合報 記者林宋以情╱即時報導
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羅荷被奈及利亞指控有手球之嫌。 擷圖自Imaan Aj推特
羅荷被奈及利亞指控有手球之嫌。 擷圖自Imaan Aj推特
晉級16強夢化為烏有，奈及利亞1：2不敵阿根廷，隊長米克爾（John Obi Mikel）對於主審包庇羅荷（Marcos Rojo）手球，在賽後怒不可抑，認為該球比前一天葡萄牙對伊朗的手球還明顯，裁判卻未判12碼罰球，對此無法釋懷。

「非洲雄鷹」最末役只要逼平阿根廷就有晉級機會，但一個關鍵判決扭轉戰局；第77分鐘阿根廷後衛羅荷頭錘頂到手上，但土耳其籍主審卡基亞（Cuneyt Cakir）在第一時間並未判罰，檢視VAR後也維持相同判決。

「我不懂為何沒有判罰，這明顯是手球。」米克爾說，「如果你有看前一天葡萄牙比賽，就知道這比索亞瑞斯（Cedric Soares）的那一球還明顯。」26日葡萄牙對伊朗，索亞瑞斯爭頂時出現手球，裁判檢視VAR給予12碼罰球，伊朗藉此扳平比數。

奈及利亞在下半場第51分鐘曾因阿根廷後衛禁區內拉倒人犯規，獲12碼判罰追平比數，但25分鐘後沒這麼幸運，米克爾認為或許主審不願再給奈及利亞第2次踢罰機會，「我向他尋求解釋，球不是打中手了嗎？他說，『是』。那為何沒有踢罰？他卻沒有答案。」

奈及利亞教頭羅爾（Gernot Rohr）顯得無奈的說，「我相信那是手球，但或許要裁判給個解釋會有點困難。」

身為32強中最年輕隊伍，羅爾坦言球隊錯過太多得分機會，也少了幸運女神祝福，「這個結果的確令人失望，但全隊都盡了全力。他們踢出優異的下半場，或許我們欠缺了一點運氣。」

與16強擦肩，非洲雄鷹失望但不絕望，這批年輕團隊放眼4年後雪恥，米克爾說，「再給我們4年，我們會準備好再站上世足殿堂，我們只是欠缺經驗，4年後我們會更強壯。」

世足阿根廷奈及利亞梅西

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