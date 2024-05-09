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中職／林子昱小孩叫豆豆龍 擔心跟自己一樣皮

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林子昱。 記者蘇志畬／攝影，資料照
味全龍隊林子昱。 記者蘇志畬／攝影，資料照

味全龍隊今年4名球員都準備迎接家中新生兒報到，投手林子昱是領頭羊，小朋友8月中就要出生，林子昱就擔心會跟自己一樣「皮」，因為光從產檢照片就看得出來花招百出。

第一次當爸爸，林子昱透露，很期待小孩的到來，而身上責任感也真的變比較重，「身分不太一樣，要開始照顧一整個家庭了。」

龍隊除了林子昱外，郭天信、李凱威、張政禹都預計在9月下旬迎接新生兒，林子昱透露，最先會發現是因為彼此太太感情都不錯，有次聚會聊天時突然發現，「怎麼大家都懷孕了？」

林子昱將小孩的小名取作「Dodoro（豆豆龍）」因為太太喜歡動畫電影「龍貓」，剛好自己是龍隊球員小孩又是龍年出生。

只不過，林子昱也點出：「小孩可能跟我一樣皮。」因為平常就很愛動，導致懷孕前幾個月時太太很辛苦，常因胎動難以入眠，「之前產檢的時候，也看到他做很多奇怪姿勢，像是把腳放在頭上，跟瑜伽動作一樣。」

林子昱透露，跟太太的結婚登記日選在3月21日，「看完日子覺得不錯。」去年奪冠的龍隊在那天因為獲得總統接見進入總統府，林子昱結束這件大事後，趁空檔完成婚姻大事。

味全龍 李凱威 林子昱

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