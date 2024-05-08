NCC 委員難產 最糟狀況 iPhone 16、17可能賣不了

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經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會(NCC)爭議不斷。立法院程序委員會7日通過國民黨立院黨團提案，暫緩4位新委員提名名單同意案。(記者屈彥辰／攝影)
國家通訊傳播委員會(NCC)爭議不斷。立法院程序委員會7日通過國民黨立院黨團提案，暫緩4位新委員提名名單同意案。(記者屈彥辰／攝影)

行政院提名國家通訊傳播委員會（NCC）新任四位委員（含主委、副主委）受爭議，有「卡關」的可能。NCC副主委翁柏宗表示，如果新任委員未順利提名過關、屆期委員到期不續任，有可能因人數不足導致委員會議停擺，可能的影響包括iPhone 16、17等新機的型式認證無法審查，頻道的上下架、基地台與無線電頻率執照的發照進度也會受影響。

今年NCC有四位委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與委員林麗雲屆期卸任，其中陳、王、林三位委員都將回任教職。行政院提名下屆委員包括副主委翁柏宗（預定下任主委）、台師大大眾傳播所教授陳炳宏（預定下任副主委）、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯與現任NCC平台處處長詹懿廉為新任委員。

但副主委翁柏宗連任、加上市場盛傳媒體大亨介入護航他的提名案，學者羅慧雯則有言論爭議，立法院程序委員會7日通過暫緩NCC委員提名名單列案，新委員是否能在8月1日上任出現變數。

根據NCC相關規定，各項討論議案需委員會過半數委員通過。但目前出現立法院國民黨團提出NCC組織法第四條修正案，根據現行規定，如果新委員難產，現任委員則延任到新委員選出，即使有三位委員不延任，如果副主委翁柏宗延任，現任NCC委員仍有四人，可議決相關案件。如果翁柏宗也不願延任，或組織法修正案通過、刪除延任的條文，委員只剩三人，委員會停擺，各項議案不能審，可能連iPhone新機上市的審查也受影響。

NCC 台師大 立法院

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