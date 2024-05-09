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陸4月進出口總值轉負為正 超出市場預期
大陸4月進出口總值與去年同期相比均轉負為正，超出市場預期。路透分析，過去幾個月大陸一系列政策支持措施正在奏效，有助於穩定投資者和消費者信心。
根據新加坡聯合早報引述大陸海關總署9日公布數據顯示，以美元計價的4月份進口與去年同期相比增長8.4%至2,201億美元，出口與去年同期相比增長1.5%至2,924.5億美元，進出口總與去年同期相比增長4.4%。
報導指出，大陸今年3月進口總值與去年同期相比下滑1.9%，出口與去年同期下滑7.5%。4月份的進出口數據都扭轉下滑趨勢，也均超出市場預期。
據彭博新聞報導，這份數據證實全球需求正在走強的跡象，將對大陸的經濟增長帶來提振作用。在大陸房地廠市場緊縮之際，北京正依靠強勁出口來抵消國內消費支出疲軟的影響。
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