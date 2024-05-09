快訊

國1北向機場系統出口小客車追撞吊車 接國2東向匝道管制封閉

這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸4月進出口總值轉負為正 超出市場預期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海關總署9日公布數據顯示，4月進出口總值與去年同期相比均轉負為正。（路透）
大陸海關總署9日公布數據顯示，4月進出口總值與去年同期相比均轉負為正。（路透）

大陸4月進出口總值與去年同期相比均轉負為正，超出市場預期。路透分析，過去幾個月大陸一系列政策支持措施正在奏效，有助於穩定投資者和消費者信心。

根據新加坡聯合早報引述大陸海關總署9日公布數據顯示，以美元計價的4月份進口與去年同期相比增長8.4%至2,201億美元，出口與去年同期相比增長1.5%至2,924.5億美元，進出口總與去年同期相比增長4.4%。

報導指出，大陸今年3月進口總值與去年同期相比下滑1.9%，出口與去年同期下滑7.5%。4月份的進出口數據都扭轉下滑趨勢，也均超出市場預期。

據彭博新聞報導，這份數據證實全球需求正在走強的跡象，將對大陸的經濟增長帶來提振作用。在大陸房地廠市場緊縮之際，北京正依靠強勁出口來抵消國內消費支出疲軟的影響。

北京 新加坡 消費者

延伸閱讀

4月銷美首度逾百億美元 出口陸港、日、歐均下滑

相關新聞

償債壓力顯現 碧桂園：無法準時支付兩境內債券利息

大陸房企碧桂園債務違約風險仍未消除。碧桂園此前對多檔境內公司債本息兌付二次展期後，市場高度關注其相關動向。5月9日，碧桂...

香港快運改行李政策 最低票價只含隨身物品

主打香港至台灣、日本、泰國等地航點的香港快運（HK Express）宣布，為新的行李政策改設票制，最便宜的票價只包「隨身...

陸4月進出口總值轉負為正 超出市場預期

大陸4月進出口總值與去年同期相比均轉負為正，超出市場預期。路透分析，過去幾個月大陸一系列政策支持措施正在奏效，有助於穩定...

港生命科技中心45企業落戶 投資8萬美元 料創3200職缺

香港國安法的實施及國安條例立法，香港社會進入由治及興新階段，港府全力拚經濟，「搶企業、搶人才」。投資推廣署與引進重點企業...

通義千問2.5版問世！ 阿里雲：性能超越GPT-4Turbo

阿里巴巴旗下阿里雲通義家族再添新成員，9日，阿里雲正式發布「通義千問2.5版」，並稱該模型的性能將全面趕超GPT-4 T...

港生AI製抽認卡 哈佛、劍橋生也愛用、全球吸10萬用戶

香港兩名大學生利用AI（人工智慧）製作抽認卡（Flash Card）幫助學習，結果產生意外收穫，受到全球106個國家或地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。