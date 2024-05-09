為什麼太陽周邊有個大光圈？ 氣象署解惑並1提醒

為什麼太陽周邊有個大光圈？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，天空的冰晶和白光宛如有魔法，能折射、反射出各種美麗、甚至奇異的光象，稱作「暈」；當太陽光穿過高空中充滿冰晶的薄雲時，如果配上剛好的角度，就有機會出現「日暈」。

至於日暈的成因，氣象署表示，當太陽光通過空中的冰晶、冰柱時，「白光」會被折射成紅橙黃綠藍靛紫等色光，「基本原理類似彩紅，但彩虹是水滴的折射」，不同型態的冰晶、冰柱，會產生不一樣的「暈」，而太陽光所產生的暈，就是「日暈」。

氣象署表示，其中最亮、常見的一種日暈，就是太陽光通過「六角型」的冰柱時，分離的彩光、以約22°的角度折射2次，到達地面的人的眼裡，就會形成以太陽為圓心的大光圈，精確一點稱作「22°暈」。也因為不同色光折射角度略為不同，這個光圈就會呈現內偏紅、外偏藍的顏色。

除了太陽，氣象署表示，有時月光也會產生同樣的現象，就稱作「月暈」。

此外，氣象署表示，冰晶和陽光的魔法，還有「46°暈」、「幻日」等各種不同的現象。必須提醒，不可以用肉眼直視太陽，觀測要有保護措施，如透過墨鏡、減光窗戶，或以物體遮蔽太陽。