90歲母親名下土地「賣掉或贈與」要繳270萬稅！ 專家：這招能免付

黃氏兄弟的父親早已離世，黃媽媽已經90歲，名下最寶貴的財產，就是民國80年購買30坪的土地，其他的資產不多，所以遺產稅並不多。於是，眾人都開始思考黃媽媽這塊土地該如何處理呢？

大家都在想：哪一種方式最省稅呢？是在黃媽媽在世時賣掉？贈與給兄弟共同擁有？又或者是透過繼承方式處理呢？

直接先給答案：最省稅的方式就是繼承。

為什麼繼承最省稅呢？那麼，我們必須了解我們究竟在節省什麼稅？

首先，不動產中有一項重要的稅就是「土地增值稅」。

當所有權人出售或贈與土地時，除了公共用地或農地等特殊情況，都要繳交土地增值稅。對於黃媽媽名下的土地，自民國80年購買到現在113年間，桃園的土地已經漲價了一大段。

民國80年每平方米是10萬，113年每平方公尺30萬，漲價3倍，政府就用這個漲幅來計算土地增值稅。即使只有30坪的土地，計算出來的「土地增值稅」就要270萬。

無論選擇賣掉或贈與給你們，目前都需要繳納270萬的土地增值稅，兄弟倆嚇一跳！

如果選擇繼承，則不需要支付土地增值稅。政府考量到已經徵收過遺產稅，因此在繼承時不會再徵收土地增值稅。

不動產還有另一項重要的稅負「房地合一稅」，該稅於105年1月1日開始實施。

考慮繼承之後土地為兄弟共有，到最後往往是出售分錢。

黃大哥提出一個問題：如果我們繼承後很快賣掉，需要付高額的「房地合一稅」嗎？

事實上，這個案例不適用「房地合一稅」。

雖然黃式兄弟雖然是105年後才繼承得取不動產，看起來應該要適用「房地合一稅」。

依財政部解釋令，繼承取得的不動產是否適用新制房地合一稅，是依照被繼承人（黃媽媽）取得該房地日期來判斷：若被繼承人在105年1月1日以前取得房地，則原則上適用舊制。

若被繼承人在105年1月1日以後取得房地，則一律適用新制。

如果黃氏兄弟以買賣或贈與，在105年後取得黃媽媽的土地，除了要繳土地增值稅140萬，未來再出售就適用房地合一稅，土地的獲利要依持有時間繳房地合一稅。

如果黃氏兄弟以2000萬向媽媽購買，3000萬出售，中間1000萬的價差要課房地合一稅；如果2年出售房地合一稅率45％，也就是450萬；就算持有超過10年稅率15％，也要150萬。

如果是贈與取得更慘，贈與時除了要繳土地增值稅，還要繳贈與稅，未來出售依樣要繳房地合一稅。

總之，若黃氏兄弟選擇繼承後出售土地，只需要考慮遺產稅。

因為繼承當下不需支付土地增值稅，未來出售則以繼承的時間為土地增值稅的起算點；且因為繼承適用舊制，所以土地的獲利不用繳所得稅。

這將大幅節省稅款，是最省稅的方式。

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