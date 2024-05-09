吸金5.3億潛逃泰國 藍海集團董座李陳妙音夫婦落網

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，以華麗文宣、飯店說明會及泰國實地考察團等方式，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，藉此違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），之後無力支付高額利息潛逃至泰國遭通緝，調查局與泰國執法機關合作將2人逮捕，預計今天下午3時搭機遣返，回台後送至高雄地檢署歸案。

檢調調查，劉威廷與綽號「富哥」的李進倫2013年6月在台北設立「台灣藍海公司」，李陳妙音夫婦2015年間與共犯李進倫、劉威廷合作，自2016年10月起成立橫跨台灣、泰國的「藍海集團」，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本。