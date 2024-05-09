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被控偷吃人妻遭判賠10萬 中院判決重大瑕疵他上訴成功

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院簡易庭審理方姓男子被控侵害配偶權，因認方男經通知未到庭、沒提書狀爭執，直接判他敗訴應賠10萬元，方不服上訴；二審合議庭發現，一審誤用方已經停用手機門號資料地址，並沒有合法送達通知，才導致方不能到場應訴，判決有重大瑕疵，廢棄一審判決發回重審。

林姓男子控訴，他和翁姓妻子婚後感情良好，方男卻自2022年起介入家庭，還和翁女有親密對話，並傳「妳愛吃包皮？」「我不愛吃包皮，我對海鮮比較有興趣」，還有牽手、擁抱及親吻，甚至不斷鼓吹翁離婚，認為方嚴重侵害他配偶權，提告求償50萬元。

台中地院簡易庭一審時，林男有提出對話截圖、錄音及簡訊佐證；一審另調閱方男名下電信公司電話用戶資料，但方男仍未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述，認定方已受合法通知仍不到庭、未提書狀爭執，視同自認。

一審審酌雙方職業、學歷、收入及侵害程度等，認為林男請求精神撫慰金以10萬元為適當，判方應給付林10萬元，方男不服上訴。

台中地院二審合議庭查，方男戶籍在台南，一審誤以他停用的手機門號資料查詢結果，將方地址列為台中，只開庭1次，期日通知書僅向台中地址、台中第六分局和安派出所送達，前者還被退回，難認前述2地是方住居所，送達並不合法。

二審說，方男因未受合法通知，導致不能到場應訴，一審判決有重大瑕疵，認為方上訴有理由，為維護方男審級利益，判處原判決廢棄，發回台中地院簡易庭重行審理。

台中地院簡易庭。記者曾健祐／攝影
台中地院簡易庭。記者曾健祐／攝影

配偶 門號

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