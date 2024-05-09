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傳統代表母親橘黃色萱草盛開 花蓮農友免費開放參觀
花蓮盛產金針花，除玉里與富里的高山金針花，還有平地金針花，又稱作萱草，是中國代表母親的花朵。吉安鄉一處占地0.5公頃的花田，為花蓮區農業改良場技轉品種，種植多達8種、1萬株萱草，顏色有鵝黃色、粉橘等，場主免費開放遊客參觀，歡迎趁著母親節假期與萱草合影，表達對媽媽的感恩。
花蓮農改場作物改良科助理研究員吳杰儒說，農友曾永坤幫忙技轉許多品種，現在花田有花蓮1到7號萱草品種，現在開花最多的是1號與4號，1號「粉佳人」品種花瓣內外為粉紅色，中間是黃色，4號「俏佳人」紅色比較深，花田還有5號「黃天鵝」，花瓣呈鵝黃色、波浪狀。
吳杰儒表示，去年取得7號品種權，今年向農友推廣，1到6號都是觀賞價值高的萱草，7號可以欣賞與食用，比較沒有花香，4月到6月是平地金針花開花的時間，而7月到9月為高山金針花花期。
吳杰儒指出，目前平地金針花產量不錯，農友栽培技術成熟，可以穩定供量；花蓮平地金針花種植面積有5、60公頃，集中在玉里鎮。金針花適應力好，只要土壤為中弱酸性，充足水分、溫度適中等都可以種，家中要種盆花也可以。
84歲農友曾永坤說，萱草已種了10年，從1號種到7號，還有自己研發的萱草品種，接下來就是母親節，開放花田免費給大家參觀，提醒遊客不要跌倒，相信民眾素質很高，不會隨意採摘花朵。而花田除了萱草，還有種植玫瑰花、扶桑花、真柏樹等，歡迎大家賞花。
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