3連勝寫隊史紀錄 克羅埃西亞目標不僅在16強

聯合報 記者劉肇育╱即時報導 2018-06-27 10:33 用LINE傳送

克羅埃西亞要更進一步。 美聯社 克羅埃西亞 今天對冰島之戰雖然未以最佳陣容出賽，仍展現世界一級勁旅的實力，靠著巴德利（Milan Badelj）的先馳得點與佩里希奇（Ivan Perisic）的絕殺進球，讓「黑馬」冰島的驚奇之旅提前落幕，而3連勝也創下克羅埃西亞在世足 賽史上最佳的小組賽成績。

第5度挑戰世足賽的克羅埃西亞，過去最佳成績為1998年的第3名，不過即使當年擁有「黃金世代」坐鎮，但在小組賽他們僅拿下2勝1敗的成績；今年克羅埃西亞不僅在小組賽拿下3連勝，還踢進7球，包括今天與冰島之戰讓主力輪休的情況下，仍有2球進帳，帶著隊史小組賽最佳的3連勝晉級到16強，讓這批克羅埃西亞新世代球員更受期待。

「我不認為我們的旅程會在16強賽結束，不過現在我們必須把專注力放在對丹麥的比賽。」克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）談到球隊晉級與下一戰的對手時說：「我們必須要相信自己的能力，然後尊重所有的對手，如果我們覺得任何一支球隊比我們好，那我們就無法擊敗他們。」

達利奇指出，球隊對冰島的上半場因為對手的鬥志高昂而陷入困境，賽後他也向冰島全隊致敬，「他們向我們展現了一些很重要的東西，包括鬥志與紀律，他們明確的知道自己的目標，我也告訴他們教練，冰島是非常優秀的球隊，並且正用最適合的方式在踢球，但我也要為我們球員的表現感到驕傲。」