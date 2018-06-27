udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足要聞

3連勝寫隊史紀錄 克羅埃西亞目標不僅在16強

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
用LINE傳送

克羅埃西亞要更進一步。 美聯社
克羅埃西亞要更進一步。 美聯社
克羅埃西亞今天對冰島之戰雖然未以最佳陣容出賽，仍展現世界一級勁旅的實力，靠著巴德利（Milan Badelj）的先馳得點與佩里希奇（Ivan Perisic）的絕殺進球，讓「黑馬」冰島的驚奇之旅提前落幕，而3連勝也創下克羅埃西亞在世足賽史上最佳的小組賽成績。

第5度挑戰世足賽的克羅埃西亞，過去最佳成績為1998年的第3名，不過即使當年擁有「黃金世代」坐鎮，但在小組賽他們僅拿下2勝1敗的成績；今年克羅埃西亞不僅在小組賽拿下3連勝，還踢進7球，包括今天與冰島之戰讓主力輪休的情況下，仍有2球進帳，帶著隊史小組賽最佳的3連勝晉級到16強，讓這批克羅埃西亞新世代球員更受期待。

「我不認為我們的旅程會在16強賽結束，不過現在我們必須把專注力放在對丹麥的比賽。」克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）談到球隊晉級與下一戰的對手時說：「我們必須要相信自己的能力，然後尊重所有的對手，如果我們覺得任何一支球隊比我們好，那我們就無法擊敗他們。」

達利奇指出，球隊對冰島的上半場因為對手的鬥志高昂而陷入困境，賽後他也向冰島全隊致敬，「他們向我們展現了一些很重要的東西，包括鬥志與紀律，他們明確的知道自己的目標，我也告訴他們教練，冰島是非常優秀的球隊，並且正用最適合的方式在踢球，但我也要為我們球員的表現感到驕傲。」

世足克羅埃西亞

延伸閱讀

留言

熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top