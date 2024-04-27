世紀鋼董事長賴文祥捐款850萬 充實嘉義中學文學氛圍
嘉義縣大林鎮出身的世紀鋼董事長賴文祥，雖非國立嘉義高中畢業，但事業成就獲選嘉中榮譽傑出校友，賴文祥去年斥資2億元入主桃園成功工商，更名世紀綠能工商，培育本土風電人才，日前嘉中百年慶返鄉，捐款850萬元整建陶壁樓，規畫「旭陵文學館」，完工啟用後讓嘉中成為國內唯一同時擁有「文學步道」及「文學館」的高中。
嘉中說，陶壁樓是嘉中舊有科學館部份，科學館源自校友遠東機械公司莊國欽70周年校慶，捐贈百萬元設計，由時任美術教師陳介一採陶藝名家朱邦雄燒製美濃窯片鑲貼而成，舊科學大樓2011年拆除，保留藝術陶壁結構補強，陶壁樓目前為4樓教室閒置空間。
為增加自主學習空間，促進校園文藝典藏涵養，經前校長黃義春、劉永堂與旭陵文學步道發起人、校友陳啟佑（筆名渡也），倡議修整為台灣文學典藏區及自主學習空間，劉永堂奔走，獲賴文祥允諾捐款850萬元贊助，日前百周年校慶返校剪綵。
嘉中93周年校慶舉行「旭陵文學步道」揭牌典禮，在傳統醫科強的嘉中，文學步道代表嘉中人文教育成就，步道由詩人渡也及張啟楷發起籌設，總長150公尺收錄23位校友或曾任職嘉中作家作品，以手稿型式篆刻金屬及大型石雕，裝置校園，成為嘉義重要文學地景。
校方說，整建陶壁樓規畫「旭陵文學館」，已完成閒置空間再利用規畫設計，具友善、綠建築、消防、性別意識、無障礙等特色，節能減碳設計通風防曬，位處校園中心陶壁樓具地標意象。
百年校慶特刊專訪問賴文祥，賴文祥北上打拚，從匠人之路起步，勤勞實幹以廠為家，合資成立世紀鋼鐵廠，從最初鐵窗生意轉向鋼構市場，再延伸到傳統大樓、科學園區工廠和公共工程領域，世紀鋼構逐步由小規模經營發展至股票上市公司。
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