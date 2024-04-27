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男遭炮友酒後性侵拍裸照 對方辯「硬起來」表同意 法官不認同

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄一對男子結識多年，雖發展出炮友關係，但3年前因一晚酒後亂性的行為，被侵犯的一方認為，遭人設局強迫口交，還被拍下裸照，氣憤難耐下報案， 對方被依妨害性自主罪嫌起訴；近日，高雄地院日前依趁機性交罪，判被告3年6月徒刑。

判決書指出，被告矢口否認犯行，辯稱當晚聚會到最後，對方雖處迷醉狀態被扛進房間入睡，但他認為彼此互有好感，多年來已有默契發生性行為，因而，當晚進房親密接吻愛撫時，察覺對方「有硬起來」，接著就開始口交，過程中，並無任何抵抗行為。

被告辯護人指稱，告訴人第一次警詢時並未對被告提出告訴，雖告訴人診斷有性侵受害者常見的創傷後壓力症候群，但並無證據顯示是否在案發前即有徵狀，至於惡化原因，無法排除告訴人是因害怕被偷拍，而非該次性行為造成。

根據相關人對於當天現場陳述，以1杯300毫升計算，告訴人喝了紅酒1杯、威士忌不到半杯、龍舌蘭1杯、清酒半杯、威士忌可樂半杯，之後不勝酒力約在凌晨2時至3時許，被人抬進房內，一開始先感受到有人觸摸，之後失去意識，醒來時已在被告房內。

告訴人後來情緒崩潰，他妹妹證稱，凌晨5時許接到哥哥電話，哭訴被友人性侵，當晚感覺有人脫他褲子，玩弄性器官口交，甚至拍照，但卻無力反抗，約4時許醒來後，哥哥拿著對方手機至派出所報案，事後，哥哥出現輕生等負面念頭，擔心其他家人知道他被性侵拍下裸照，也怕照片外流，曾有好一段時間不敢出門，食不下嚥，睡不著覺。

判決指出，被告既無法具體描述有什麼「默契」，可以隨時向對方口交，卻認定當性器官被觸摸變硬的自然生理現象，就代表對方有意識，進而跳躍式推論，同意發生性行為。

合議庭審酌，被告明知告訴人當晚需他人攙扶才能移動進房休息，既無法正常對話，當時狀態也無法表達同意性行為與否，卻利用他酒醉不能抗拒情況發生性行為，導致對方身心重創，犯後仍否認犯行，依法量刑。

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高雄30多歲男子酒後爛醉時，被多年友人脫褲、玩弄性器官，氣得報案提告。示意圖／ingimage
高雄30多歲男子酒後爛醉時，被多年友人脫褲、玩弄性器官，氣得報案提告。示意圖／ingimage

性侵 性行為 裸照

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