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紫斑蝶與石虎共舞 林內鄉展生態之美

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
紫斑蝶每年清明節前北返遷徙會經過雲林縣林內鄉，現在雖然已過高峰期，不過5、6月在坪頂村的成功國小校園裡，仍可一睹二代留蝶翩翩飛舞的風采。記者陳苡葳／攝影
紫斑蝶每年清明節前北返遷徙會經過雲林縣林內鄉，現在雖然已過高峰期，不過5、6月在坪頂村的成功國小校園裡，仍可一睹二代留蝶翩翩飛舞的風采。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉公所今年首將紫斑蝶季結合石虎保育，推廣深度生態體驗，即便今天陰雨，仍澆不熄民眾參與熱度，明天和下周末還有導覽、闖關等多重主題活動，精采可期。

根據林保署資料顯示，1988年曾有新聞記錄古坑鄉發現石虎蹤跡；30多年後、2019年4月6日則首度在林內鄉坪頂村發現。2020、2022年，林內鄉坪頂村、湖本村及林茂村又相繼監測到4次，2023年林內鄉坪頂村、古坑鄉新庄村再記錄到3次。

林內鄉淺山生態系完整，鄉長劉姿言說，當地最為人知的生態物種包括八色鳥、台灣獼猴及紫斑蝶，尤其紫斑蝶每年清明前北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路「讓蝶」成為國際生態佳話，公所每年舉辦活動迎蝶。

劉姿言說，近年石虎現蹤林內的頻率增加，但仍有許多人不知此事，為了加深大眾認識，今年擴大舉辦石虎紫斑蝶嘉年華，活動今天開跑，明天及下周六、日還有3天的導覽解說、闖關攤位、懷舊童玩區、石虎影音館和專業知識導覽等精采內容。

縣府文化觀光處副處長蘇建蒼說，嘉年華活動分別在林內紙蝶生態地景園區、坪頂村成功國小及觸口福高涵洞同步登場，三處均備有免費接駁車。

紫斑蝶每年3至4月大量遷徙並過境林內，5至6月雖已屆其北返遷徙的尾聲，劉姿言說，這段時間仍可在成功國小，坪頂村至林茂村、湖本村等山林沿線觀賞到二代留蝶，她也呼籲大家「不接觸、不餵食、不傷害」維護人類與自然良好生態關係。

雲林縣林內鄉紫斑蝶季今年首度結合石虎推廣保育觀念，鄉長劉姿言（右）、縣府文化觀光處副處長蘇建蒼（左）邀民眾至石虎影音館認識林內鄉的新朋友。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉紫斑蝶季今年首度結合石虎推廣保育觀念，鄉長劉姿言（右）、縣府文化觀光處副處長蘇建蒼（左）邀民眾至石虎影音館認識林內鄉的新朋友。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉紫斑蝶季今天開跑，除保有紫斑蝶導覽及生態觀察，也首度結合石虎保育推廣深度生態體驗，許多民眾聞訊而至。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉紫斑蝶季今天開跑，除保有紫斑蝶導覽及生態觀察，也首度結合石虎保育推廣深度生態體驗，許多民眾聞訊而至。記者陳苡葳／攝影
台灣紫斑蝶每年清明前北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為生態佳話。本報資料照
台灣紫斑蝶每年清明前北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路讓蝶，成為生態佳話。本報資料照
雲林縣林內鄉紫斑蝶季今天開跑，除保有紫斑蝶導覽及生態觀察，也首度結合石虎保育推廣深度生態體驗，許多民眾聞訊而至。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉紫斑蝶季今天開跑，除保有紫斑蝶導覽及生態觀察，也首度結合石虎保育推廣深度生態體驗，許多民眾聞訊而至。記者陳苡葳／攝影

保育類野生動物 古坑 石虎 紫斑蝶 雲林
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