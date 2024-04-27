紫斑蝶與石虎共舞 林內鄉展生態之美

雲林縣林內鄉公所今年首將紫斑蝶季結合石虎保育，推廣深度生態體驗，即便今天陰雨，仍澆不熄民眾參與熱度，明天和下周末還有導覽、闖關等多重主題活動，精采可期。

根據林保署資料顯示，1988年曾有新聞記錄古坑鄉發現石虎蹤跡；30多年後、2019年4月6日則首度在林內鄉坪頂村發現。2020、2022年，林內鄉坪頂村、湖本村及林茂村又相繼監測到4次，2023年林內鄉坪頂村、古坑鄉新庄村再記錄到3次。

林內鄉淺山生態系完整，鄉長劉姿言說，當地最為人知的生態物種包括八色鳥、台灣獼猴及紫斑蝶，尤其紫斑蝶每年清明前北返遷徙，途經國道3號雲林林內觸口段，高公局為此封路「讓蝶」成為國際生態佳話，公所每年舉辦活動迎蝶。

劉姿言說，近年石虎現蹤林內的頻率增加，但仍有許多人不知此事，為了加深大眾認識，今年擴大舉辦石虎紫斑蝶嘉年華，活動今天開跑，明天及下周六、日還有3天的導覽解說、闖關攤位、懷舊童玩區、石虎影音館和專業知識導覽等精采內容。

縣府文化觀光處副處長蘇建蒼說，嘉年華活動分別在林內紙蝶生態地景園區、坪頂村成功國小及觸口福高涵洞同步登場，三處均備有免費接駁車。

紫斑蝶每年3至4月大量遷徙並過境林內，5至6月雖已屆其北返遷徙的尾聲，劉姿言說，這段時間仍可在成功國小，坪頂村至林茂村、湖本村等山林沿線觀賞到二代留蝶，她也呼籲大家「不接觸、不餵食、不傷害」維護人類與自然良好生態關係。