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不必等買1送1！星巴克抹茶星冰沙自己做 雀巢攜手限定

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
人氣「星巴克®抹茶拿鐵膠囊」今年強勢回歸 ，雀巢多趣酷思將日本精選研磨抹茶粉新鮮封存於膠囊中，不用飛到日本也能體驗到精緻抹茶清香。圖/雀巢提供
人氣「星巴克®抹茶拿鐵膠囊」今年強勢回歸 ，雀巢多趣酷思將日本精選研磨抹茶粉新鮮封存於膠囊中，不用飛到日本也能體驗到精緻抹茶清香。圖/雀巢提供

不必再苦等星巴克的星冰樂買一送一，同樣的沁涼香氣，也能在家自己動手做。雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）即起推出期間限定 「星巴克®抹茶拿鐵」，在家就能享受細緻抹茶泡沫&綿密奶泡，完整還原真實風味。

在星粉們熱切敲碗下，超強抹茶拿鐵期間限定強勢回歸。雀巢今年再度和星巴克聯手推出期間限定「Starbucks At Home 星巴克®抹茶拿鐵」，包含星巴克特選系列和抹茶拿鐵膠囊（適用於雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）。

其中，「星巴克®特選系列 抹茶拿鐵」期間限定風味，也有多種喝法。例如喜歡冰抹茶拿鐵可以沖煮後加入冰塊。若喜歡奶香更濃郁的版本，則可以直接用熱牛奶沖泡後再加冰塊，簡單就能隨時隨地輕鬆享用客製化風味。星粉們也可以試試星巴克門市的隱藏菜單「抹茶咖啡」，只要加上一包特選即溶黑咖啡、相當於加一份濃縮咖啡，星巴克抹茶咖啡隱藏菜單輕鬆上桌。

若想解暑喝杯星冰樂，在家也能自己做！只要使用星巴克抹茶拿鐵2包、搭配120克冰塊和60毫升牛奶、倒進果汁機打成冰沙，在家裡就可以完美自製星巴克的「抹茶星冰沙」。

此外，雀巢也將在6月底推出全新的「星巴克®特選系列 夏日家享隨行咖啡禮盒 」，禮盒內含星巴克抹茶拿鐵、香濃巧克力味的摩卡風味咖啡，除了直接享用這兩款咖啡飲品外，也都能做成抹茶星冰沙或摩卡星冰沙，禮盒更附上星巴克玻璃杯一個，不用出門也能用星巴克玻璃杯、複刻星巴克門市的同樣體驗。

雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出期間限定 「星巴克®抹茶拿鐵」。圖/雀巢提供
雀巢（Nestlé）攜手星巴克（Starbucks®）推出期間限定 「星巴克®抹茶拿鐵」。圖/雀巢提供

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