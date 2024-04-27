比爾蓋茲：中國是應對全球健康挑戰不可或缺角色

微軟創辦人、比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨27日在《人民日報》撰文稱，「中國在傳染性疾病防控方面擁有豐富經驗，在健康創新領域具有巨大潛力，是應對全球健康挑戰不可或缺的重要夥伴。」

比爾蓋茲文中指出，近年來，疫情、氣候變化、戰亂衝突等嚴重干擾醫療衛生系統的正常運轉和日常疫苗接種工作，全球南方國家所受的衝擊最甚。按目前進展速度，國際社會要實現有關兒童死亡率和傳染病防控等關鍵目標，面臨的任務還很艱巨。

比爾蓋茲以中國戰勝瘧疾為例，從青蒿素研究的開創性突破，到製藥產業將研究成果轉化為藥物並實現大規模生產，且相關防控經驗被全球推廣。他認為這得益於大陸政府的決心和投入、企業的參與、全社會的努力，以及與包括全球防治愛滋病、結核病和瘧疾基金會在內的合作夥伴的密切合作。

比爾蓋茲稱，其基金會支持中國企業開發的脊髓灰質炎、乙腦等疫苗通過世界衛生組織的預認證、擴大產能，並促進中低收入國家對這些疫苗的公平獲取。

另外，他也指出，中國具備獨立研究、開發、生產舌拭子檢測工具的能力，有潛力加速本國乃至世界對無症狀結核病患者的發現進程。他的基金會和北京政府及清華大學聯合支持成立的全球健康藥物研發中心正研究新一代結核病和瘧疾藥物，一旦取得突破，將加速全球終結這些致命傳染病的進程。

中關村論壇年會正在北京舉辦，比爾蓋茲表示，年會焦點之一正是如何撬動創新以應對全球健康挑戰。他希望論壇可以促成政府、企業、非政府組織和國際機構之間更緊密的合作，激發更有效的行動。「我期待中國在實現這一目標中繼續發揮重要作用。」他文末如是說。

事實上，比爾蓋茲過去多次在人民日報撰文，堪稱「老作者」，且發表議題都與中國如何在當前重點挑戰中發揮作用有關：2013年3月26日，在要聞版發表題為《中國農業創新助力發展》的評論文章；2014年4月27日，發文希望中國企業家多幫助窮人；2015年3月，發文稱要「攜手中國賭贏未來15年」；2019年10月，發文表示「中國為解決全球發展不平等帶來曙光」; 2021年12月28日，發表題為《以創新夥伴關係應對全球挑戰》的文章…等。

2024中關村論壇年會於25日至29日在北京舉辦。以「創新：建設更加美好的世界」為主題，舉辦近120場活動，100多個國家和地區、150餘家外國政府部門和國際組織機構等受邀參會。