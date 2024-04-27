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隱藏版節日「國際珍奶日」 在這天！ 這些店家有優惠
隱藏版的節日愈來愈多。4/30正是許多人不知道的「國際珍奶日」、「國際不打小孩日」。
「黑浮國際餐飲集團」旗下主打台灣精品茗茶搭佐日本極上鍋物與定食的茶屋品牌「麟鄰茶寓」，為歡慶此節日，即日起至4月30日、凡點購任一款「茶韻奶茶系列加珍珠」，立即享買一送一（原價200元至240元)。此外，0至12歲孩童同行，點購「春煦和風季新品」，再享第2件88折優惠（原價350元至380元）。
4月30日「國際珍奶日」，台灣珍珠奶茶聞名國際，「先喝道」於4月30日推出「金杯烏瓦厚珍奶」第二杯半價的一日限定優惠，讓手搖控們品嘗精選世界三大紅茶的烏瓦紅茶，搭配獨家的蜜香珍珠、彈牙軟Q，結合茶香、奶香的絕妙滋味。
「先喝道」每月銷售百萬杯，2024年台灣門店數將突破百家，6月將在休士頓在美國開設第一家門市。
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