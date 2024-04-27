讓員警們敢說出心裡話！台東警心輔工作站隱私又體貼

台北市日前傳警員自戕，累計今年共發生6起警員輕生案件，外界質疑關老師心輔工作流於形式。不過，台東縣警察局早已強化預防，不僅關老師員額擴編及制度改變，還與身心醫療院所簽約來專業諮商治療，讓心輔工作不是玩假的。有基層警員說：「心理的話可以放心說出來了」。

「警察也是人！需要被關心。」局長梁東山說，外界印象台東勤務少又單純，沒必要強化心輔功能，這想法就是大錯特錯，因為誰知道哪一位同事身心有狀況呢，畢竟是人就有身心的問題，所以心輔工作的預防，遠勝於事發後的亡羊補牢，這是他從警當幹部起的一貫態度，有缺就補強。

根據資料統計，全台警察人員今年初至今已發生6起輕生案件，死亡比例比因公值勤或值勤意外高，引起社會關注，也凸顯出警察人員身心靈狀態急需重視。不過，台東縣警察局在心輔工作上，早已建立完善制度，並不再只是流於形式，真正讓基層警員身心獲得保障，3年來已服務12位員警。

梁東山表示，走動式的管理讓他1月報到就發現內部關老師的員額比不夠，且都只是形式上的設立，必須要徹底改變，從只有1人增加到9人，並從過去只有男性關老師，也增加女性關老師，人員還須送往警政署受正規完善心輔訓練後，配置局本部及4個轄區分局，並捨去被動採走主動關懷同事。

同時也把關老師招牌移除，並從過去一般辦公廳，改設立在不顯眼的地下室，還改善內部空間設施，有需要的員警隨時都可以進去聊天喝咖啡，不用怕其他同事會有異樣的眼光或被貼上標籤。

他說，光有關老師是不夠的，畢竟還是會有自己人不信任的因素，因此，縣警局也與部立台東醫院及心理諮商診所簽約合作，目前合計有6位心理諮商師和醫師提供給員警諮商與治療服務，讓同事安心放心，不用擔心隱私曝光的問題，就連他也不會知道有誰去諮商及看過醫師。

警局訓練科長林勇成指出，全縣有1028員警，女警168員，由於目前女性員警比例愈來愈高，在落實心輔工作上，過去都由男性關老師的制度已不合時宜，所以，這次1月底挑選受訓9人中，有7位是女性員警，因為局長認為女性無論細心度或耐心度，都比男性還要用心一點，且也較有親切感。

「都是長字輩當關老師，誰敢談心！閃都來不及了。」派出所張姓警員說，未來有專業關老師，也有外面專業醫師來諮商輔導的話，當然比較敢把真話說出來。另也有資深警員說，警局把過去輔導思維調整改變，對外調人員或新進人員來說更有保障，這是好事、好福

●聯合報關心您！珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打