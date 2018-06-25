「J羅」黃金左腳助攻 哥倫比亞3：0淘汰波蘭

聯合報 記者林宋以情╱即時報導 2018-06-25 04:20 用LINE傳送

哥倫比亞米納頂球破網。美聯社

H組原先最被看好的雙強哥倫比亞、波蘭，小組賽首戰雙雙爆冷落敗，25日背水一戰。擁有「黃金左腳」美譽的「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez），包辦兩顆進球助攻，上半場助攻米納（Yerry Mina）頭錘率先踢開得分大門，下半場法爾考（Radamel Falcao ）、夸達拉多（Juan Cuadrado）再補刀，終場3：0淘汰波蘭。

稍早同組日本、塞內加爾2：2踢和，雙方都有積分進帳，哥倫比亞、波蘭陷入輸家淘汰命運。儘管此役哥倫比亞桑切斯（Carlos Sanchez）紅牌禁賽損失一名大將，不過首戰替補的上屆金靴得主「J羅」羅德里格斯，此役重返先發，比下波蘭當家前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。

哥倫比亞上半場掌握5成2控球率，卻遲遲找不到射門機會，直到第40分鐘獲角球，「J羅」漂亮助攻送到門前的米納，輕鬆頭錘破網打破僵局。

節奏掌握得宜的哥倫比亞，第70分鐘老將法爾考接獲昆特羅（Juan Fernando Quintero）助攻，門前起腳破門，攻下意義非凡的生涯世足賽第一球，他上屆巴西世足賽因傷缺陣，同時國家隊進球累計30顆史上最多。

哥倫比亞法爾考進球後歡呼。美聯社

連失兩球幾乎崩盤的波蘭，第75分鐘後防再現漏洞，哥倫比亞把握機會快速反擊，「J羅」跑動中精準助攻送到夸達拉多（Juan Cuadrado）腳前，讓夸達拉多單刀直入攻進第3球。

哥倫比亞夸達拉多（右）攻進球隊第三球。美聯社

「J羅」近兩屆世足賽出賽7場，共計6顆進球4次助攻，合計10次進球與他有關高居所有球員最佳，哥倫比亞先進球的8場比賽，有7場都能帶走勝利，唯一未贏的已經要追溯到1962年對烏拉圭一役。

哥倫比亞取得3分積分，保留晉級希望，目前仍居H組第3排在日本、塞內加爾之後，小組賽末役對塞內加爾仍沒有輸球本錢。