花東共好 台東觀光業訪花蓮喊話中央振興補助同步上路

花東觀光旅遊業同受震災影響，中央提出振興補助方案，花蓮下月上路，台東晚一個月開始。台東觀光協會理事長李數姹今天拜訪花蓮訴求「花東共好」，向中央喊話，盼比照花蓮提前，否則客人不來，旅宿業要開始放無薪假。

為振興花蓮震後觀光，觀光署推出自由行及團體旅行補助共9.65億元，6月1日起花蓮自由行周一至周四平日住宿每房補助1000元，周五至周日假日住宿補助500元。台東平日住宿補助1000元，上路時間預估7月後。

「花東共好」台東縣觀光協會李數奼理事長今天率隊到花蓮，拜訪花蓮縣觀光協會理事長陳義豐，關心花蓮震後狀況，也表達台東觀光產業同受重創，盼兩縣業者共同攜手，補助同步。

李數姹說，本來4月分有連假台東訂房看好，但地震後蘇花公路未完全恢復，北部遊客到花東旅遊不容易，台東訂房率連帶雪崩式下滑，不到1成，非常慘淡。觀光署宣布6月1日花蓮先補助，台東要到7月後，讓台東非常憂心，希望觀光署同步啟動對於花蓮、台東的補助。

觀光署原本宣布花東振興方案都在7月1日上路，花蓮業者強烈反彈後獲提前補助。李數姹不解「為什麼花蓮抗議中央就改口?」若觀光署沒有同步補助，台東業者不排除也到觀光署抗爭。

她也向花蓮業者喊話，花蓮有近10億振興補助，台東僅2億，是鼓勵性質，不會占到核給花蓮的補助金額，希望花蓮體會台東觀光業者的辛苦。

有台東旅宿業者表示，震後退房電話接不完，還有某機關原本預定5到10月入住的6梯次共1200間房一口氣退光。台東旅館商業同業公會理事長高泉傑說，5、6月台東旅宿訂房率原本3、4成，地震後降不到1成，很多同業反映若還是等不到客人，要先請員工休假或放無薪假，希望政府聽到業者心聲，台東、花蓮一起補助，把花東住宿率一起帶起來 。

花蓮縣觀光旅遊協會理事長陳義豐說，花蓮6年發生三次地震，還有太魯閣列車出軌事故，觀光都受影響。這次地震餘震拖很久，造成重創，希望政府重視花蓮，也盼中央補助方案讓花東共好。