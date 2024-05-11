防虐嬰！托嬰中心監視影像上傳中央 衛福部預告草案

托嬰中心虐嬰事件調查常因監視錄設備損壞或影像保存不當，導致證據難以援引。衛福部編列2.6億預算建置雲端空間，並在上月26日預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，要求機構把影像檔案上傳中央建置的雲端保存，違者將依「兒少權法」開罰。衛福部社家署表示，目前仍在盤點托嬰中心監視設備，技術面、法制面同步進行，盼未來一次到位。

據衛福部統計，110年至112年6月地方政府調查托嬰中心涉兒虐、疑似虐待或不當對待案件共114件，而109年至112年11月監視設備因人為操作不當或損壞共計10件、例行稽查發現損毀經限期改善共計31件，比例近1成。

全國托嬰中心自109年起依前述辦法必須裝設監視錄影設備，依規定影像應至少保存30日。衛福部社家署署長簡慧娟表示，本次草案是新增上傳規定，對於托嬰中心而言僅是儲存位置改變，因應科技發展，把影像資料上傳雲端，若不幸發生虐嬰事件時，方便調閱影像，保障收托嬰兒與教保人員權利，草案預告時間60日，期間社家署會多方搜集相關意見。

簡慧娟表示，托嬰中心規避、妨礙或拒絕上傳影像涉及違反「兒少權法」第83條第8款，可依同法第108條處置，經限期改善、屆期卻未改善，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並按次處罰，情節嚴重可要求業者停辦1個月以上、1年以下，最重可廢止其設立許可。社家署已邀集托嬰業者、教保團體等專業人員進行討論，會議中主要關注技術層面如何進行，社家署也向衛福部資訊處請益相關事宜。

「目前要針對全台托嬰中心設備盤點，才能了解資訊上傳的規格。」簡慧娟表示，為避免技術性問題導致無法上傳，導致後續責任釐清等問題，社家署與資訊處、資訊業者等正密切討論，設計出符合規格的標書後，才會進入招標程序，且因金額龐大，屬鉅額標案，期程會比較長，盼能把細節討論明確，未來一次到位。

至於外界擔心資安問題，簡慧娟表示，包括健保資料在內，衛福部許多資訊都是上傳雲端，部內同仁也必須接受資安訓練，對於資訊安全大家都很重視。