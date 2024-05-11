康乃馨受氣候影響減3成 近週批發價貴1成

明天母親節但康乃馨受氣候影響，農糧署今天表示，因種苗受天熱影響減少，節前供應量約減少3成，批發價近一週1把10枝新台幣120多元，比去年節前一週約110元貴1成。

明天是母親節，康乃馨花價受關注。農業部農糧署代理署長蘇茂祥今天出席「台北希望廣場挺花蓮農民走出地震困境拍賣活動」時指出，因為氣候因素康乃馨節前供應數量比去年減少3成。

農糧署組長蘇登照說，主因是種苗受到天氣過熱影響減產，使得過往總栽種面積50公頃，今年減至39公頃，推估生產面積縮小2成2，產量減少2成多、近3成。

他指出，價格跟著波動，今年接近母親節的這2、3週，批發價開始上揚，去年節前一週1把110元，今年前節一週平均123.8元，批發價約漲1成。

關於康乃馨產地，他說，9成都在彰化縣的田尾等地，其餘在嘉義市東區，全年都有產出。